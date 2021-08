Uno strano avvicinamento caratterizzerà le prossime puntate italiane di Brave and Beautiful: il losco Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) cercherà infatti di stabilire un contatto con Banu Vardar (Gözde Türkpençe), anche se l’avvocatessa almeno inizialmente non si fiderà di lui.

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 9 agosto 2021

Brave and Beautiful, news: Banu e il matrimonio di Cesur con Sühan

Le anticipazioni segnalano che la storyline prenderà il via nell’istante in cui Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) decideranno di sposarsi per dare inizio alla loro vendetta comune contro Tahsin (Tamer Levent). Dato che non verrà messa al corrente del piano se non a fatto compiuto, Banu si risentirà parecchio per le nozze contratte da Cesur, di cui è ancora innamorata, e finirà per affogare i suoi dispiaceri nell’alcool. Come se non bastasse, la donna telefonerà anche a Bülent e, completamente ubriaca, gli parlerà di un nascondiglio segreto vicino all’officina di Rıfat İlbey (Müfit Kayacan).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La confessione avventata di Banu porterà così Bülent a trovare i dipinti di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar) che Cesur ha sottratto a Tahsin. Tuttavia, nonostante questa mossa, lo stesso Bülent sembrerà iniziare ad interessarsi al destino di Banu, tant’è che farà il possibile per entrare in contatto con lei…

Brave and Beautiful, spoiler: Bülent cerca di avvicinarsi a Banu

Eh sì: in una determinata occasione, Bülent affronterà senza mezzi termini Banu e le chiederà se davvero pensa di sacrificare tutta la sua vita per Cesur, un uomo che non la ama e che, sopratutto, non la merita. A queste parole, l’avvocatessa si risentirà e specificherà che lui non conosce affatto tutto ciò che la lega a Cesur e quindi non dovrebbe esprimere un giudizio così definitivo sul loro rapporto.

Ad ogni modo, Bülent non rinuncerà a Banu e arriverà a presentarsi nella sua casa di Istanbul la notte di San Valentino. Anche in quest’occasione, la donna non darà però seguito all’iniziativa e farà presente all’Aydınbaş che deve prima chiederle il permesso per recarsi da lei, ciò per evitare che possa incontrare senza il suo consenso il figlioletto Omer (Aras Ongun).

Brave and Beautiful, trame: Banu dà una possibilità a Bülent

Nonostante le tante resistenze, ad un certo punto Banu abbasserà le difese con Bülent. Il giorno dell’arresto e del rilascio lampo di Tahsin, la Vardar accetterà così un invito a cena dell’Aydınbaş, che approfitterà della situazione di confidenza che si verrà a creare per chiederle di riprendere a conoscersi cancellando i motivi di contrasto tra di loro derivati da Cesur.

Banu a quel punto non se la sentirà di rispondere negativamente alla richiesta dell’uomo e si preparerà a conoscerlo meglio. Ma l’avvocatessa potrà davvero fidarsi di Aydınbaş o quest’ultimo avrà un piano ben preciso da portare a termine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.