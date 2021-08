Tra non troppo tempo, a Brave and Beautiful, il “doppiogiochista” Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) verrà mosso da un unico obiettivo: conquistare l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe). Per riuscire nel suo intento, il figlio di Mihriban (Devrim Yakut) darà dunque inizio ad una sorta di corteggiamento, ma dovrà anche fare i conti con diversi intoppi rappresentati sopratutto dai segreti che condivide con Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan)…

Brave and Beautiful, trame: Bülent chiede a Banu di ricominciare da capo

Le anticipazioni segnalano che Bülent inizierà a mostrare dell’interesse nei riguardi di Banu in seguito al matrimonio tra Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). In più di una circostanza, Bülent troverà infatti il modo di parlare con la Vardar e le farà presente che non deve stare continuamente al servizio di un uomo che chiaramente, nonostante il loro passato insieme, ha smesso di amarla.

Nei primi istanti, Banu si mostrerà ovviamente infastidita dalle parole di Bülent, tant’è che sottolineerà che non conosce niente dei suoi trascorsi precedenti con Cesur, ma poi sembrerà concedere al suo “corteggiatore” il beneficio del dubbio, tant’è che in una determinata giornata accetterà di uscire a cena con lui.

In quell’occasione, l’uomo proporrà quindi con successo alla legale di mettere da parte tutte le loro divergenze, conoscendosi indipendentemente dai motivi di contrasto che hanno avuto a causa della battaglia tra l’Alemdaroğlu e Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Poche ore dopo, Bülent andrà però incontro ad un grosso pericolo…

Brave and Beautiful, news: Banu vede Bülent in compagnia di Hülya

Eh sì: tutto coinciderà col giorno in cui la dark lady Cahide scoprirà di essere davvero incinta. Prima di rendersi conto della “novità”, la donna avvertirà delle forti nausee e crederà di essersi intossicata con del cibo avariato esattamente come il marito Korhan (Erkan Avc).

Presa dalla paura di dover fare un’ecografia, Cahide si metterà quindi in contatto con Hülya e le chiederà di farsi trovare quanto prima in ospedale al fine di procurarsi l’ennesima documentazione medica “falsa”. A quel punto, dato che non avrà un mezzo a disposizione, Hülya telefonerà a Bülent per farsi dare un passaggio.

Nel bel mezzo del tragitto, piuttosto lento a causa del traffico, la macchina di Bülent incrocerà il taxi su cui starà viaggiando Banu, la quale resterà stizzita appena lo vedrà in compagnia di Hülya. Visto che era a conoscenza di alcuni trascorsi avuti dall’uomo con l’ex prostituta, la Vardar tenderà nuovamente allontanarsi dal conoscente poiché temerà che la stia prendendo in giro. Ma le cose cambieranno…

Brave and Beautiful, spoiler: Banu e Bülent si baciano

Appena si renderà conto della ragione per cui Banu è arrabbiata, Bülent domanderà a Cahide di mettersi in contatto telefonico con la donna per dirle che, in quella determinata giornata, ha dato all’improvviso uno strappo a Hülya per permetterle di consegnarle più velocemente dei documenti all’ospedale che aveva ancora lei. A quel punto, Banu crederà all’uomo e continuerà a frequentarlo anche nei 45 giorni che Cesur passerà lontano da Korludağ per riprendersi dall’omicidio della madre Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

Nel corso di una fiera, organizzata nel paese per festeggiare tutti gli agricoltori del luogo, Banu si intratterrà quindi a parlare con Bülent, che approfitterà della situazione che si verrà a creare per darle un primo bacio sulle labbra (che la donna ricambierà). Questo avvicinamento verrà osservato anche da Şirin Turhan (Irmak Örnek), incredula perché non sapeva della simpatia in corso tra i due.

Comunque sia, i piccioncini potrebbero ritrovarsi presto su due fronti opposti, dato che il giorno successivo comincerà il processo teso a stabilire se Tahsin abbia volutamente provocato l'incidente in cui ha perso la vita Fügen…