Per Eda Yildiz (Hande Ercel), nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, non sarà affatto facile difendersi dai “dispettucci” di Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova addetta alle pubbliche relazioni della Art Life. La ragazza subentrerà nel ruolo a Selin Atakan (Bige Onal), che si trasferirà in Danimarca, e verrà mossa da un unico obiettivo: conquistare Serkan Bolat (Kerem Bursin). Proprio per questo, l’ultima arrivata non esiterà ad agire nell’ombra…

Love Is In The Air, news: ecco perché Balca vuole conquistare Serkan

Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, Balca si convincerà del fatto che Serkan sia il suo principe azzurro perché l’amica Susy, una sorta di cartomante esperta in relazioni amorose, le farà sapere che l’uomo che le ruberà il cuore ha le iniziali S e B. Mossa da tale “consapevolezza”, la Koçak punterà fin da subito Bolat anche perché Selin, poco prima di lasciare la città, le avrà dato alcuni consigli su come fare breccia nelle simpatie dell’uomo.

In una determinata notte, Balca si presenterà a casa di Serkan, apparentemente per parlare di lavoro. Sul posto arriverà però anche Eda, che capirà le intenzioni delle nuova rivale appena vedrà che ha volutamente lasciato uno dei suoi orecchini su un divano. La Yildiz affronterà così la nuova PM, che però le ricorderà che ormai non è più la fidanzata di Serkan.

Love Is In The Air, trame: Fifi e Melo investigano su Balca

Nella storyline si inseriranno molto presto anche Fifi (Sitare Akbaş) e Melo (Elçin Afacan). In particolare, quest’ultima sarà stata assunta da Engin (Anıl İlter) alla Art Life, motivo per il quale potrà spiare ogni mossa di Balca per capire se, come effettivamente pensa Eda, stia cercando di sottrarle Serkan.

Senza dare troppo nell’occhio, Melo e Fifi inizieranno dunque a seguire Balca e capiranno che è solita recarsi da Susy. Per via di una serie di imprevisti, Fifi si troverà addirittura a fare una seduta “psicanalitica” con la cartomante e, agendo in tale maniera, comprenderà che è proprio lei che sta dando alla Koçak i consigli “giusti” per conquistare Serkan e, sopratutto, liberarsi della povera Eda. Non a caso, Balca si renderà protagonista di un atto che potrebbe danneggiare parecchio la Yildiz..

Love Is In The Air, spoiler: Balca fa un nuovo dispetto ad Eda

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Serkan dovrà trovare all’improvviso un nuovo socio per avere un appalto e portare dunque a termine un vantaggioso progetto. Bolat darà quindi l’ordine a Eda di vagliare alcune aziende in grado di aiutare la Art Life. La Yildiz ne indicherà una che sembrerà ideale, ma Serkan vorrà egualmente fare delle ulteriori indagini per capire se l’azienda in questione ha qualche debito irrisolto (ciò perché non sarà più sul mercato, almeno apparentemente, da diversi anni).

Appena arriverà la documentazione necessaria, Balca si preoccuperà però di togliere il foglio con su scritte le informazioni finanziare dell’azienda, dalle quali si evince che sarebbe un rischio per Serkan entrare in affari con la stessa. Neanche a dirlo, la donna vorrà così far ricadere la colpa su Eda una volta che Bolat accetterà l’accordo apparentemente vantaggioso. Ma riuscirà davvero nel suo intento? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.