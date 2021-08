Sarà tempo di addi nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra non molto i nostri telespettatori dovranno infatti salutare un personaggio entrato con il tempo nel cuore del pubblico: Amelie Limbach (Julia Gruber). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Amelie vince al lotto

Nel corso di pochi mesi il personaggio di Amelie Limbach ha indubbiamente subito una forte evoluzione, tanto da passare dal ruolo di principale rivale della protagonista Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) a quello di sua più preziosa alleata.

È stato infatti grazie a lei che Tim (Florian Frowein) e Franzi si sono ritrovati, coronando il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola per poi iniziare una nuova vita insieme in Inghilterra. L’uscita di scena della coppia protagonista della sedicesima stagione di Tempesta d’amore ha però inevitabilmente finito per mettere anche Amelie in secondo piano.

La situazione cambierà improvvisamente quando la Limbach sarà protagonista di un vero e proprio colpo di fortuna destinato a cambiarle la vita: vincerà al lotto! E da quel momento nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie diventa ricca

Come spesso avviene a Tempesta d’amore, prima che la ragazza possa godersi la propria vincita passerà parecchio tempo. Proprio quando starà per festeggiare quell’inaspettato evento, infatti, farà una scoperta sconvolgente: ha perso il portafoglio contenente la schedina vincente!

Seguirà un’incredibile serie di peripezie, tanto che il portafoglio della Limbach finirà addirittura nel forno dei Sonnbichler! Alla fine, però, tutto andrà per il meglio e la legittima proprietaria potrà riscuotere il premio in denaro. Ma cosa fare con quella somma?

Ebbene, la risposta a questo quesito non tarderà ad arrivare: dopo aver scoperto che un rifugio per animali rischia il pignoramento, Amelie deciderà di salvarlo e poter così aiutare i suoi ospiti a quattro zampe!

Tempesta d’amore, casting news: Amelie lascia il Fürstenhof

E così, dopo aver dato le dimissioni in seguito ad un litigio con Werner (Dirk Galuba), Amelie lascerà il Fürstenhof per iniziare una nuova vita dedicata alla sua grande passione: l’amore per gli animali.

L’uscita di scena di Amelie avverrà nel corso della puntata 3540 (in onda in Italia nella seconda metà di agosto), a circa otto mesi di distanza dall’arrivo di questo personaggio. Per un volto che se ne va, però, uno nuovo è in arrivo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

