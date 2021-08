Proprio quando aveva appena ritrovato il suo grande amore, lo perderà di nuovo. Nella seconda parte della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, Selina von Thalheim (Katja Rosin) dovrà infatti dire addio per la seconda volta al padre dei suoi figli…

Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelius torna al Fürstenhof

Da tempo ormai vi abbiamo anticipato che la parte centrale della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sarà segnata dall’ingresso in scena di un personaggio di cui abbiamo sentito parlato a lungo: Cornelius von Thalheim (Christoph Mory).

Padre di Maja (Christina Arends) nonché marito di Selina, l’uomo scomparve anni fa in seguito ad un incidente in parapendio e fu in seguito dichiarato morto. In realtà come sappiamo fu lo stesso Cornelius a simulare la propria morte. Il motivo? Poter sparire e indagare nell’ombra sullo scandalo finanziario in cui fu (ingiustamente) coinvolto.

Ebbene, le sue indagini lo porteranno al Fürstenhof, dove l’uomo riuscirà finalmente ad identificare il vero colpevole della sua rovina. E il destino vorrà che si tratti di niente altri che Erik Vogt (Sven Waasner)!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelius esce di scena

Il caos che ne seguirà non solo distruggerà la relazione tra Maja e Florian (Arne Löber) – che si ritroveranno a dover scegliere da che parte stare – ma sconvolgerà anche gli equilibri interni al Fürstenhof.

Come se non bastasse, nel frattempo Selina scoprirà di cosa è davvero capace Christoph (Dieter Bach), decidendo di lasciare quest’ultimo e tornare tra le braccia del marito, che non ha mai smesso di amarla. Ciononostante, i sentimenti della donna per Saalfeld non saranno così facili da reprimere…

Il risultato? Quando Cornelius chiederà alla moglie di lasciare tutto per ricominciare una vita insieme, lei gli confesserà di non amarlo più come una volta. E così, quando l’uomo otterrà finalmente giustizia e potrà tornare a vivere alla luce del sole, deciderà di andare più lontano possibile dalla sua amata…

Nel corso della puntata 3651, Cornelius lascerà dunque il Fürstenhof alla volta dell’Inghilterra, proverà a ricominciare da capo scrivendo un libro sulla sua vita avventurosa. E a quel punto Christoph tornerà a sperare di poter riconquistare la donna dei suoi sogni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

