Grandi novità sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! È infatti giunta una notizia di casting destinata a stravolgere la trama centrale della diciassettesima stagione: dal passato della protagonista Maja von Thalheim (Christina Arends) tornerà infatti inaspettatamente un personaggio a lungo creduto morto… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja aiutò suo padre a fuggire

Già da parecchio tempo ci stiamo occupando della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, da poco partita in Germania. Come ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), due personaggi legati non solo dalla comune passione per la natura… ma anche da dei segreti di famiglia!

Se i Vogt si riveleranno essere dei Saalfeld illegittimi, nemmeno la storia dei von Thalheim è priva di ombre. Anni addietro, infatti, il padre adottivo di Maja nonché marito di Selina (Katja Rosin) – Cornelius von Thalheim – scomparve improvvisamente inseguito ad un incidente in parapendio e, dopo lunghe ricerche, fu dichiarato morto.

Selina si ritrovò così a doversi occupare della famiglia, ormai in gravi difficoltà economiche. Ciò che però ignora è che non solo il marito non è affatto deceduto, ma sua figlia ne è al corrente! Maja, infatti, sarà tormentata dal ricordo delle parole del padre durante il loro ultimo incontro, quando l’uomo la implorò di aiutarlo a sparire nel nulla.

Un segreto che perseguita la ragazza da anni e che la metterà anche nei guai. Come spesso accade, però, prima o poi la verità verrà alla luce…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lars Sternberg arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando, nel corso della puntata 3554 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 3 marzo), al Fürstenhof comparirà un personaggio misterioso di nome Lars Sternberg. E, se il suo nome ed il suo volto risulteranno sconosciuti a tutti, non altrettanto si potrà dire della sua voce…

Quando Maja sentirà parlare il nuovo ospite, capirà immediatamente di conoscerlo bene e presto lui le rivelerà il motivo della sua intuizione: è suo padre Cornelius! Inutile dire che per la ragazza sarà uno shock ritrovarsi di fronte all’amato genitore, specialmente quando quest’ultimo le racconterà la propria storia.

Scopriremo così che Cornelius finì ingiustamente incolpato di uno scandalo finanziario e decise di sparire per poter trovare i veri colpevoli. Fu così che l’uomo simulò la propria morte, cambiò nome (assumendo per l’appunto lo pseudonimo di Lars Sternberg) e si fece modificare i lineamenti del volto tramite un intervento di chirurgia plastica.

E sarà proprio per incastrare uno dei responsabili della sua rovina che Cornelius arriverà improvvisamente al Fürstenhof. Riuscirà nella sua impresa? E, soprattutto, riconquisterà l’affetto della moglie Selina e della figlia Maja?

Tempesta d’amore, casting news: Christoph Mory interpreta Lars Sternberg / Cornelius von Thalheim

Il personaggio di Cornelius von Thalheim (conosciuto con lo pseudonimo di Lars Sternberg) verrà interpretato da Christoph Mory, attore classe 1970 originario di Berlino con all’attivo numerose apparizioni in spettacoli televisivi e teatrali. Il cinquantenne interprete tedesco si è fatto conoscere dal pubblico d’oltralpe soprattutto per le sue partecipazioni a serie televisive di successo, come “Herzschlag”, “Bianca”, “Schloss Einstein” e “Verbotene Liebe”.

Mory entrerà in scena a Tempesta d’amore con il personaggio di Lars Sternberg nel corso della puntata 3554 (la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 3 marzo) e per lui è attualmente previsto un ruolo di guest star.

Vista la breve durata della sua permanenza, sembrerebbe dunque per ora escluso un ricongiungimento familiare di Cornelius con la figlia Maja e l’ex moglie Selina. Come Sturm der Liebe ci ha spesso insegnato in passato, però, mai dire mai… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

