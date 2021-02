Maja sconvolta da suo padre Cornelius, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Come scegliere tra il proprio padre e l’uomo che si ama? Sarà questo il terribile dilemma di fronte a cui si troverà Maja von Thalheim (Christina Arends), la nuova protagonista della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore.

Nelle prossime puntate tedesche della soap, infatti, la ragazza potrà inaspettatamente riabbracciare quel padre che credeva non avrebbe mai più rivisto. Per proteggere l’identità del genitore, però, si vedrà costretta a rinunciare alla persona più importante della sua vita: Florian Vogt (Arne Löber). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maja mente a Florian, che la lascia

Da parecchie settimane ormai ci stiamo occupando della storia d’amore della futura coppia protagonista di Tempesta d’amore: Maja von Thalheim e Florian Vogt. Storia che, come da tradizione, inizierà in salita…

Dopo qualche incomprensione iniziale, tra i due ragazzi esploderà infatti l’amore, ma la felicità non durerà a lungo. Proprio quando Maja e Florian sembreranno ormai inseparabili, verranno infatti loro malgrado coinvolti in un crudele intrigo che causerà una frattura insanabile nel loro rapporto.

Il perfido fratello maggiore di Florian – Erik (Sven Waasner) – ricatterà infatti Maja, costringendola a ingannare il fidanzato per favorire un suo progetto immobiliare. E, benché disgustata all’idea di tradire la fiducia del suo amato, la ragazza non avrà altra scelta…

Il motivo? Erik minaccia di rivelare a tutti che il padre di Maja – Cornelius – morì affatto in un incidente in parapendio (come creduto da tutti), ma mise in scena la propria morte per poter fuggire. Il tutto con l’aiuto della figlia!

La von Thalheim finirà così per piegarsi al vile ricatto di Vogt e manipolerà il fidanzato convincendolo ad appoggiare il progetto del fratello. Purtroppo per lei, però, Florian scoprirà l’inganno e – quando lei si rifiuterà di dargli una spiegazione – troncherà la loro relazione! Le sorprese, però, sono appena iniziate…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelius arriva al Fürstenhof

A pezzi per la separazione dal suo amato, Maja cercherà rifugio dal proprio dolore recandosi nel luogo simbolo del suo amore per Florian: un “albero magico” nel bosco del Fürstenhof. Ed effettivamente una magia accadrà…

Mentre la ragazza si lascerà andare alla disperazione, infatti, un uomo mai visto prima ma con una voce decisamente familiare la avvicinerà, facendole una rivelazione incredibile: è suo padre Cornelius! Ma com’è possibile?

Nonostante l’incredulità iniziale, Maja finirà per credere alla storia dell’uomo: ha dovuto cambiare il proprio aspetto con un’operazione di chirurgia plastica, ma ora è tornato ed è determinato a incastrare chi – tempo addietro – gli rovinò la vita. Per farlo, però, dovrà continuare a mantenere segreta la propria identità. Questa inaspettata sorpresa finirà però per costare molto cara alla povera Maja…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja fa credere a Florian di tradirlo con Cornelius

La ragazza si ritroverà infatti a dover mentire a tutti sulla presenza di suo padre al Fürstenhof… persino a sua madre. Selina (Katja Rosin) non riconoscerà infatti il marito, che – da parte sua – rischierà di tradirsi quando scoprirà che la sua amata moglie si è rifatta una vita con Christoph Saalfeld (Dieter Bach)!

Nonostante la complicatissima situazione in cui si trova, Maja non potrà fare a meno di continuare a pensare a Florian, a cui riuscirà effettivamente a riavvicinarsi, tanto da trascorrere insieme una romantica serata ad osservare le stelle. Sul più bello, però, il ricordo del “tradimento” di Maja riaffiorerà e l’atmosfera si rovinerà.

Addolorata, la ragazza si sfogherà con Cornelius, rimanendo sconvolta nello scoprire che il padre non sembra rendersi conto di quanto da lei sacrificato per amor suo. La rabbia sarà tale che Maja penserà addirittura di confessare tutta la verità a Florian. Le cose, però, andranno diversamente dal previsto…

Cornelius si scuserà con la figlia e la abbraccerà dolcemente, non accorgendosi di essere osservato da Florian. Quest’ultimo si convincerà così che la sua amata lo stia tradendo con Cornelius e la affronterà, proprio mentre sopraggiungerà Erik.

E così, ben sapendo che Erik potrebbe distruggere le loro vite, Maja non vedrà altra soluzione se non confermare a Florian di avere una relazione con Cornelius! Una bugia dettata dall’amore per il padre, ma che spazzerà via ogni sua rimanente speranza di riconquistare il suo amato…

(Puntate 3553-64, in onda in Germania dal 2 al 17 marzo 2021)

