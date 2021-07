Alla persona amata si può perdonare molto, ma ci sono cose di fronte a cui non si può fingere di non vedere. Lo sa bene Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore si è trovata a dover scegliere tra la propria moralità e l’amore per Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco infatti cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Selina scopre che Christoph ha simulato il tumore di Ariane

Tra Selina e Christoph è stato il classico amore a prima vista. Altrettanto velocemente, però, sono arrivati i problemi. L’odio tra l’uomo e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha infatti rappresentato a lungo un ostacolo apparentemente insormontabile per i due innamorati. E, anche quando questi ultimi sembreranno ormai inseparabili, l’ombra della dark lady continuerà ad aleggiare su di loro…

Come vi abbiamo anticipato, tra qualche mese Christoph scoprirà che c’è la sua acerrima nemica dietro all’avvelenamento di Selina e, non potendo incastrarla, deciderà di vendicarsi in altro modo: facendole credere di essere malata terminale di tumore!

Ebbene, il piano inizialmente funzionerà alla grande, tanto che Ariane penserà addirittura di cedere le azioni del Fürstenhof tanto faticosamente ottenute per potersi godere in pace gli ultimi mesi di vita insieme ad Erik (Sven Waasner). Non ci vorrà però molto prima che la verità venga fuori…

Purtroppo per Christoph sarà proprio Selina a scoprire il suo crudele intrigo contro la Kalenberg e, nonostante i tentativi dell’uomo di giustificarsi, lei non esiterà a denunciarlo alla polizia. Tra i due sarà finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina lascia Christoph

Come prevedibile, Christoph negherà ogni responsabilità di fronte alle autorità e, dal momento che non esistono prove concrete del suo coinvolgimento, Selina passerà per bugiarda. Nonostante l’umiliazione subita, la donna continuerà a sperare di salvare il suo rapporto con l’albergatore e implorerà quest’ultimo di confessare le proprie responsabilità. Lui, però, non ne vorrà sapere…

Il risultato? Delusa dal comportamento di Saalfeld, la von Thalheim troncherà di netto la loro relazione! Se Christoph sarà comprensibilmente disperato per la decisione della sua amata, ci sarà però chi ne gioirà…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nel frattempo al Fürstenhof ricomparirà infatti Cornelius (Christopher Mory), il marito di Selina (e padre di Maja) a lungo creduto morto. Dopo aver invano cercato di riconquistare la moglie, l’uomo penserà di avere finalmente l’occasione giusta. Ma sarà davvero così?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Selina passa la notte con Cornelius

Purtroppo per Cornelius le cose non saranno così semplici: benché decisa a non tornare insieme a Christoph, Selina spiegherà chiaramente di non essere pronta per una nuova relazione, nemmeno con l’uomo da lei sposato. E così lui accetterà di starle accanto come amico… almeno per il momento!

Il punto di svolta arriverà quando la von Thalheim scoprirà casualmente che Ariane l’ha davvero avvelenata arrivando a mettere in pericolo la sua vita. Sconvolta, la donna si sentirà tradita da tutti e deciderà di andare qualche giorno in Inghilterra insieme a Cornelius.

Inutile dire che a quel punto la gelosia di Christoph esploderà, al punto che – quando i due coniugi rientreranno dal loro viaggio – l'albergatore e Cornelius verranno alle mani. Uno scontro che avrà conseguenze inaspettate: determinata a dimostrare a se stessa di aver chiuso con Christoph, Selina si getterà tra le braccia del marito! Basterà una notte di passione a cancellare i suoi sentimenti per Saalfeld?

