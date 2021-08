Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021:

Vedendo Michael a pezzi per il dramma di Vanessa, Rosalie decide di fare visita a quest’ultima in ospedale per fare colpo sul medico. Invece che lodarla, però, quest’ultimo finisce per riprenderla!

Al Fürstenhof compare a sorpresa Shirin, l’ex migliore amica di Maja nonché causa dell’annullamento delle nozze di quest’ultima von Fred. La ragazza vorrebbe riconciliarsi con la von Thalheim, che però non ne vuole sapere…

Nonostante i tentativi di Lucy di convincerlo a non correre rischi, Joell continua a non credere alla storia della maledizione ed è determinato a trascrivere la leggenda del fantasma. Un incidente, però, lo porta a cambiare idea…

Michael va da Rosalie per scusarsi, ma lei lo sorprende con un’inaspettata rivelazione: ha provato a diventare una persona migliore solo nella speranza che lui potesse accettarla come compagna. A quel punto il medico la bacia appassionatamente!

Florian continua a opporsi alla costruzione dell’hotel. Non sapendo più cosa fare, Erik segue il consiglio di Ariane e si prepara ad appiccare il fuoco nel bosco in modo da renderlo senza valore. Florian, però, lo sorprende in flagrante…

Shirin aiuta Maja a salvarsi da una situazione complicata con Florian. Ciononostante, la von Thalheim non ne vuole sapere di perdonarla.

Rosalie e Michael sono finalmente una coppia! La gioia della Engel viene però bruscamente interrotta quando André le fa notare quanto siano simili lei e Natascha: stesso uomo e pure stesso lavoro al Fürstenhof! Come se non bastasse, poco dopo Michael confonde il tè preferito dell’ex moglie con quello della nuova fidanzata…

Shirin non intende rinunciare a lottare per Maja e decide dunque di candidarsi per un posto come cameriera ai piani al Fürstenhof. La von Thalheim ne è tutt’altro che entusiasta…

Alfons e Hildegard cercano di sistemare la loro abitazione in modo da renderla confortevole per Vanessa. Afflitto dai sensi di colpa, Robert si offre di aiutarli…

Cornelia è a pezzi: suo figlio Benni ha scoperto la sua relazione con Robert e non vuole più parlarle. Robert consiglia alla fidanzata di dare tempo al ragazzo di abituarsi all’idea. Lei, però, non gli dà retta…

Florian dice chiaramente ad Erik che la costruzione della strada di accesso all’hotel wellness è fuori discussione dopo il tentativo di Vogt di incendiare il bosco. Erik inizia dunque a mettere ulteriore pressione a Maja affinché quest’ultima faccia cambiare idea a Florian…

Christoph e Selina trascorrono una giornata romantica che li unisce più che mai…

Decisa a salvare il suo rapporto con il figlio, Cornelia si mette alla guida della sua auto per andare dal ragazzo. Preoccupato per la sua amata, Robert decide di seguila, finendo per trovare l’auto della donna abbandonata sul ciglio della strada…

Nonostante il parere contrario di Maja, Shirin mette in atto un piano per convincere Florian ad acconsentire al progetto dell’hotel: fa credere al ragazzo di aver un’eruzione sul collo, poi miracolosamente guarita grazie all’acqua della sorgente. Florian, però, sospetta che qualcosa non va…

Cornelia è devastata per il rifiuto da parte del figlio di vederla. Robert la conforta come meglio può e anche Werner tenta di aiutarla con dei consigli.

Joell fa fatica a stare lontano dalla “storia maledetta”. Quando Michael gli rivela di aver trascritto la storia senza subire conseguenze, lo scrittore è finalmente sollevato: si tratta dunque solo di una leggenda?

Nel tentativo di tirare Vanessa su di morale, Hildegard, Alfons e Michael passano la serata a fare con lei ei giochi di società. Il vecchio concierge, però, finisce per prendere tutto un po’ troppo sul serio…

