Si prendono e si lasciano da più di dieci anni. Questa volta, però, potrebbe davvero essere quella buona! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti alla rinascita di una delle coppie storiche della soap: Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie e Michael si amano

Da quando Rosalie è ricomparsa immediatamente al Fürstenhof, è stato subito chiaro che la sua vita si sarebbe nuovamente intrecciata con quella di Michael. Nell’arco di poche settimane, infatti, i due si sono di nuovo innamorati. Una nuova relazione, però, è fino ad ora apparsa impossibile…

Se da una parte gli errori commessi in passato dalla Engel hanno continuato a pesare come un macigno, dall’altra Niederbühl è ancora troppo emotivamente provato dalla recente fine del suo matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann) per potersi buttare in un’altra storia.

Il risultato? Da mesi ormai Michael e Rosalie si amano a distanza, reprimendo i propri sentimenti per l’un l’altra. La situazione, però, è destinata a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael ferisce Rosalie

Il momento della svolta arriverà quando Vanessa (Jeannine Gaspár) subirà un intervento al ginocchio che finirà in modo disastroso. La chirurga incaricata dell’operazione, infatti, si presenterà in sala operatoria completamente ubriaca e, purtroppo, nessuno se ne accorgerà in tempo.

Il dramma della giovane Sonnbichler colpirà profondamente Michael, che ne parlerà con Rosalie. Decisa a dimostrare al suo amato di essere diventata una persona migliore, la Engel deciderà dunque di andare a trovare Vanessa in ospedale. Quello che voleva essere un gesto di buon cuore, però, finirà per rivelarsi un’arma a doppio taglio…

Quando la giovane paziente chiederà aiuto per alzarsi dal letto, infatti, Rosalie non esiterà a darle una mano… incorrendo però così nelle ire di Michael! Quest’ultimo accuserà infatti la coinquilina di aver messo in pericolo la salute di Vanessa con la sua mossa avventata…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael e Rosalie si mettono insieme

Inutile dire che la Engel ci rimarrà malissimo e fuggirà dall’ospedale. Capendo di aver esagerato, il medico si presenterà dunque poco dopo da lei per porgerle le proprie scuse, finendo per provocare una reazione inaspettata…

Ormai esasperata, Rosalie gli rivelerà infatti di aver provato a cambiare nella speranza di potergli piacere, ma di aver capito con il tempo di dover essere amata solo per ciò che è. Ebbene, quelle parole inaspettate faranno finalmente capire a Michael di amare ancora alla follia la sua ex… esattamente per com’è!

Sarà così che – dopo un bacio appassionato – i due si lasceranno finalmente andare ai reciproci sentimenti, diventando così una coppia ufficiale. Questa volta tra di loro durerà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

