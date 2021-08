Ci sono persone abituate a mentire e ce ne sono altre che invece proprio non ne sono capaci. Alla seconda categoria appartiene indubbiamente Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà finalmente di togliersi un peso dalla coscienza e confessare tutta la verità al suo amato Florian Vogt (Arne Löber)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja e Shirin ingannano Florian

Sono passati solo pochi giorni da quando i due protagonisti della diciassettesima stagione sono diventati una coppia, eppure la loro relazione è già in pericolo. Come sappiamo, infatti, Maja si è suo malgrado ritrovata coinvolta nello scontro tra Florian ed il fratello di quest’ultimo: Erik (Sven Waasner). E da quel momento nulla è stato più come prima…

Determinato a costruire un hotel wellness presso la sorgente d’acqua curativa nel bosco da lui ereditato insieme al fratello, Erik ha infatti messo Maja di fronte ad un vero e proprio ultimatum: se non convincerà Florian ad appoggiare il progetto, la polizia verrà informata del fatto che il padre della von Thalheim simulà la propria morte per sfuggire ad una condanna per truffa!

Non vedendo altra via d’uscita, la ragazza è stata così costretta a fare il gioco del dark man, ma la situazione finirò presto per sfuggirle di mano: nel tentativo di aiutarla, la sua ex migliore amica Shirin Ceylan (Merve Çakır) farà infatti credere a Florian di essere stata miracolosamente guarita dall’acqua della sorgente.

Una bugia che avrà conseguenze inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja decide di confessare la verità a Florian

Benché inizialmente sospettoso riguardo alla storia di Shirin, Florian scoprirà presto che ci sono effettivamente stati altri casi di guarigioni apparentemente inspiegabili legate all’acqua della sorgente. E così, quando persino André (Joachim Lätsch) dichiarerà di aver verificato di persona le proprietà benefiche dell’acqua, Vogt non avrà più dubbi.

Il risultato? Nonostante l’iniziale opposizione legata principalmente ai timori di un eccessivo impatto ambientale, il giovane guardacaccia deciderà di permettere la costruzione della strada di accesso all’hotel wellness sul proprio terreno e di far spostare l’albero simbolo del suo amore con Maja. Peccato che nel frattempo quest’ultima abbia capito di non poter più mentire all’uomo che ama…

Decisa a confessare tutta la verità, la von Thalheim si precipiterà dunque dal fidanzato per raccontargli tutto, proprio negli stessi istanti in cui lui sta per firmare l’accordo con Erik ed i Saalfeld. Riuscirà Maja a fermarlo prima che sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

