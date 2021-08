Tutti nascondono uno scheletro nell’armadio…e Erik Vogt (Sven Waasner) lo sa bene! Non c’è dunque da stupirsi se, quando i suoi piani verranno messi in pericolo, il dark man della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore ricorrerà all’arma del ricatto per conquistarsi un prezioso alleato…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian si oppone al progetto di Erik

Fin dal momento del loro ingresso in scena, è stato subito chiaro che prima o poi tra Florian (Arne Löber) ed Erik si sarebbe arrivati allo scontro. Tanto il primo è idealista ed onesto, tanto il secondo è infatti cinico e senza scrupoli…

La situazione esploderà quando Florian scoprirà che il fratello maggiore lo ha intenzionalmente tenuto all’oscuro del fatto che sul terreno da loro ereditato dai Saalfeld si trova una sorgente dalle proprietà curative. Erik intende infatti sfruttare economicamente la fonte costruendo un hotel wellness nei paraggi. Un piano che il giovane guardacaccia non intende permettere…

Conscio del fatto che la costruzione di un albergo e il conseguente afflusso di turisti finirebbero per distruggere l’ecosistema del bosco, Florian si opporrà con tutte le sue forze alla realizzazione del progetto. E, quando si scoprirà che la strada di accesso all’hotel deve inevitabilmente attraversare il terreno del giovane Vogt, quest’ultimo avrà finalmente un’arma in mano. Erik si arrenderà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik ricatta Maja

Inutile dire che la risposta è “no”! Determinato a portare a termine il piano da lui orchestrato insieme ad Ariane (Viola Wedekind), l’uomo capirà di dover trovare un modo per far cambiare idea al fratellino… costi quel che costi!

Ben sapendo che Florian è incorruttibile, Erik capirà velocemente che la sua unica chance è quella di sfruttare l’unico punto debole del ragazzo: il suo amore per Maja (Christina Arends). Ma come portare quest’ultima dalla propria parte?

Consapevole che anche le persone apparentemente più insospettabili nascondono uno scheletro nell’armadio, Erik inizierà dunque a scavare nel passato della von Thalheim, fino a che non troverà un indizio che avrà a dir poco dell’incredibile…

Grazie a delle ricerche online e al furto del cellulare della ragazza, Vogt scoprirà infatti che il padre di quest’ultima – Cornelius von Thalheim – simulò la propria morte per sfuggire alle conseguenze di una truffa finanziaria in cui fu coinvolto. Ma, soprattutto, scoprirà che Maja è l’unica a conoscenza della verità!

Forte di questa incredibile consapevolezza, Erik affronterà dunque la von Thalheim, mettendola di fronte ad un vero e proprio ultimatum: se non convincerà Florian a appoggiare il progetto dell’hotel wellness, la polizia verrà informata della verità su suo padre!

Maja si piegherà al vile ricatto di Erik oppure troverà la forza di raccontare tutto a Florian? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

