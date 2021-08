È arrivata al Fürstenhof con un obiettivo e non si fermerà fino a che non l’avrà raggiunto. Stiamo parlando di Shirin Ceylan (Merve Çakır), l’ex migliore amica di Maja von Thalheim (Christina Arends).

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo nuovo personaggio tenterà infatti il tutto per tutto pur di riconquistare la fiducia dell’amica. E a farne le spese sarà Florian Vogt (Arne Löber)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin arriva al Fürstenhof

Non è durato a lungo l’idillio di Maja e Florian. Diventati finalmente una coppia dopo settimane di tira e molla, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore stanno infatti già affrontando una sfida che metterà a dura prova il loro legame.

Il perfido fratello di Florian – Erik (Sven Waasner) – sta infatti ricattando Maja con la terribile verità su suo padre: se la ragazza non convincerà il fidanzato ad appoggiare la costruzione dell’hotel benessere voluto da Erik, quest’ultimo svelerà alla polizia che il genitore della von Thalheim ha simulato la propria morte.

Disperata, Maja non vedrà altra scelta se non piegarsi a questo vile ricatto. Qualcuno di molto vicino a lei, però, scoprirà presto la situazione: Shirin Ceylan!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin inganna Florian

Come vi abbiamo anticipato, questo personaggio giungerà a sorpresa al Fürstenhof nella speranza di poter riconquistare la fiducia di Maja, che però non ne vorrà sapere. Fu infatti Shirin la causa dell’annullamento delle nozze della von Thalheim!

Ciononostante, la Ceylan non si perderà d’animo e cercherà un’occasione per far breccia nel cuore dell’amica. Occasione che non tarderà a verificarsi! Decisa ad aiutare Maja a convincere Florian a permettere la costruzione dell’hotel, Shirin penserà infatti bene di ordire un vero e proprio intrigo…

Dopo aver mostrato a Florian una presunta irritazione della pelle, la ragazza sosterrà di essere miracolosamente guarita grazie alle acque della sorgente che Erik vuole sfruttare per il suo hotel benessere. Il suo piano funzionerà?

Ebbene, se Maja resterà sconvolta nello scoprire le bugie dell’ex amica, Florian finirà effettivamente per lasciarsi convincere ad acconsentire al progetto. Non ci vorrà però molto prima che la verità venga alla luce… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

