Ultime “cartucce” per Un posto al sole, che venerdì 6 agosto conclude la sua annata televisiva. Come già sappiamo, la pausa che seguirà sarà piuttosto corta (la trasmissione riprenderà già lunedì 23) e quindi c’è sin da ora tanta attesa riguardo alla prossima stagione.

A tal proposito, gli affezionati di Upas si sono incuriositi per via di una recentissima intervista che l’attore Michelangelo Tommaso ha concesso al settimanale Telepiù, dalla quale si potrebbe anche intravedere un’eventuale svolta per l’immediato futuro…

Eh sì. L’interprete di Filippo Sartori, tra le altre cose, ha dichiarato che al momento nessuno può imporre al suo personaggio di amare Serena (Miriam Candurro): una frase che a molti è suonata come un “campanello d’allarme”. Di certo c’è (e dalle trame si evince chiaramente) che nell’ultima puntata stagionale “si farà strada una vecchia conoscenza del Sartori“.

Se ci seguite con una certa frequenza, già sapete che è da tempo che vi anticipiamo un ritorno dal passato per Filippo. Questo spoiler però è stato probabilmente mal interpretato da diversi colleghi del web, che – dopo aver letto il nostro sito – hanno pensato alla “solita” Carmen.

In realtà la vita sentimentale del Sartori ha visto sotto i riflettori diverse altre donne dopo la Catalano, quindi chissà che non si scopra che la “vecchia conoscenza” di cui si parla – sempre ammesso che riguardi il campo amoroso – non è poi così vecchia! Lo scopriremo insieme, occhio alle imminenti puntate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

