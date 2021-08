Riusciranno Bellita del Campo (Maria Gracia) e Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) a far pace nonostante l’ultima divergenza che sorgerà tra di loro? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i due coniugi entreranno infatti in conflitto per via della gravidanza della figlia Cinta (Aroa Rodriguez) ma fortunatamente, successivamente alla “guerra”, sorgerà il sole…

Una Vita, news: Bellita vuole raggiungere Cinta in Argentina

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Cinta si metterà in contatto con i suoi genitori tramite un telegramma e farà loro sapere di essere in attesa del primo figlio dal marito Emilio Pasamar (Josè Pastor).

Dato che la ragazza sarà in Argentina per via della tournée teatrale che ha intrapreso, Bellita si farà prendere dal panico e verrà mossa da un unico pensiero: raggiungere la consanguinea nello stato estero.

Fermamente convinto del fatto che Cinta ed Emilio abbiano bisogno di restare da soli per consolidare il loro legame matrimoniale, Josè Miguel si rifiuterà però di intraprendere tale viaggio, sottolineando alla moglie che la sua presenza nei teatri potrebbe addirittura offuscare l’ascesa professionale della loro unica figlia.

Tali parole faranno andare su tutte le furie la Del Campo, che per l’ennesima volta accuserà il marito di non pensare minimamente al bene della famiglia.

Una Vita, trame: crisi matrimoniale tra Josè Miguel e Bellita

Tutto questo a quali di risvolti porterà? Stremato, Josè Miguel ricorderà a Bellita che, soltanto poche settimane prima, ha ceduto il ruolo di attore protagonista ad Hollywood al figlio Julio (Adrian Reyes) soltanto per stare al suo fianco.

Ad ogni modo, Bellita non vorrà affatto sentire ragioni e, dopo avergli comunicato che resterà da solo ad Acacias soltanto con la domestica Alodia (Abril Montilla), farà sapere al marito che ha comprato i biglietti di sola andata per l’Argentina.

La Del Campo, pienamente convinta di avere ragione, dirà quindi a Josè Miguel che, se davvero la ama, deve raggiungerla, ma il Dominguez Senior continuerà ad essere convinto della sua opinione. Almeno finché Bellita, dopo aver salutato le sue vicine, si recherà alla stazione, dove prenderà il treno che la porterà nella città in cui la aspetta il transatlantico diretto nelle Americhe.

Una Vita, spoiler: Josè Miguel e Bellita, pace fatta

Nelle ore successive, Josè Miguel capirà infatti che non può stare senza la sua amata Bellita e deciderà di raggiungerla. Peccato però che anche la Del Campo arriverà alla sua stessa conclusione e ritornerà nel quartiere. Insomma, la coppia rischierà di dividersi comunque, ciò perché il Dominguez avrà detto ad Alodia di essere intenzionato a salire sulla stessa nave della moglie.

Per fortuna, Bellita riuscirà a rintracciare in tempo il consorte e farà pace con lui. La cantante desisterà quindi dal proposito di raggiungere Cinta in Argentina e tra i Dominguez ritornerà la pace… ma per quanto durerà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

