Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno al matrimonio tra Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e il suo amato Emilio Pasamar (Josè Pastor). I due convoleranno a nozze nello stesso giorno di Camino (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara), ma avranno un destino decisamente più “allegro” rispetto ai compagni di cerimonia…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 2 e martedì 3 agosto 2021

Una Vita, trame: Cinta e Emilio si trasferiscono in Argentina…

Le anticipazioni segnalano infatti che Emilio e Cinta si trasferiranno in Argentina a poche ore dalla celebrazione della loro unione. Come è già emerso nelle puntate in onda su Canale 5, la Dominguez dovrà cominciare quanto prima una tournée estera, motivo per il quale si congederà dai genitori Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), dal fratello Julio (Adrian Reyes) e dalla domestica Alodia (Abril Montilla).

I novelli sposi, insomma, abbandoneranno Acacias in tempi record, anche se prometteranno a tutti i loro cari che vi faranno immediatamente ritorno quando gli impegni lavorativi di Cinta saranno cessati. Tuttavia, nonostante la partenza, i telespettatori sentiranno parlare dei neo-coniugi Pasamar dopo pochissimo tempo…

Una Vita, spoiler: Cinta comunica a Bellita di essere incinta

Eh sì: vi informiamo infatti del fatto che Cinta invierà un telegramma a Bellita, attraverso il quale comunicherà che lei ed Emilio sono in attesa del primo figlio!

Piena di gioia per la notizia, la Del Campo correrà subito ad avvisare tutti i vicini e si intratterrà a parlare con la consuocera Felicia Pasamar (Susana Soleto) del nipote che condivideranno.

E così, mentre Bellita e Josè Miguel organizzeranno una festa per tale avvenimento, un’altra coppia della telenovela si troverà a soffrire (seppur in maniera indiretta) proprio a causa della gravidanza di Cinta. Ovviamente, stiamo parlando di Camino e Ildefonso…

Una Vita, trama: Felicia vuole un nipote anche da Camino

Inconsapevole del fatto che la figlia non ha ancora consumato il suo matrimonio con Ildefonso, ciò per via di uno strano atteggiamento di quest’ultimo, Felicia inizierà infatti a pressare Camino e le dirà di darle quanto prima un altro nipote. Neanche a dirlo, la ragazza chiederà alla madre di non intromettersi in maniera così forte nel suo legame con il Cortes, ma agendo in questo modo non farà altro che attirare i suoi sospetti.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La storyline avrà poi dei nuovi risvolti quando Camino riceverà una lettera di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che le invierà un fermaglio per i capelli chiedendole di avere ancora fiducia nel loro amore perché, prima o poi, il destino le farà rincontrare.

Certa che la pittrice non rappresenti più un problema, Felicia non vedrà però di buon occhio l’amicizia che si verrà a creare tra la parente e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e farà di tutto per evitare gli incontri tra le due ragazze… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.