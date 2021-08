Spavento in arrivo per la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar). Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, la ragazza comincerà infatti ad avere paura del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Ildefonso confessa a Camino il suo inquietante segreto

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà nel momento in cui Ildefonso confesserà a Camino per quale motivo, nonostante il loro matrimonio, non ha mai fatto l’amore con lei. L’ex militare parlerà così alla moglie del periodo trascorso al fronte, nel corso della guerra, e le svelerà di aver perso due suoi cari amici.

Col trascorrere dei minuti, il racconto del Cortes si farà però decisamente più drammatico, dato che l’uomo dirà di aver subito un’amputazione che gli impedisce di avere una vita intima normale come qualsiasi persona della sua età.

A quel punto, Ildefonso chiederà perdono a Camino per non averla informata di questo particolare prima delle nozze, precisando di non averglielo detto poiché, essendo davvero innamorato di lei, temeva di perderla. Seppure sotto shock, la Pasamar deciderà quindi di non abbandonare il consorte, conscia del fatto che, in fondo, la mancata intimità non scalfisce la promessa di “fedeltà” fatta alla sua amata Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Una Vita, trame: Camino fa una promessa a Ildefonso

Ad ogni modo, la narrazione avrà presto delle svolte inaspettate: dopo essersi fatto promettere da Camino che non farà menzione a nessuno del suo oscuro segreto, Ildefonso sarà ossessionato da un unico proposito: far pensare a tutti i vicini di Acacias che il suo matrimonio navighi in acque felici e serene.

Tuttavia, diversi personaggi inizieranno a sospettare sul conto della coppia: ad esempio, Felicia (Susana Soleto) noterà che la figlia si insospettisce ogni volta che le parla di un’eventuale gravidanza, mentre Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), già informata dell’inesistente intimità tra i due coniugi, non potrà fare a meno di osservare incuriosita tutto ciò che faranno il Cortes e la Pasamar. Dì lì a poco, la coppia sarà inoltre protagonista di attimi di forte tensione…

Una Vita, spoiler: Camino “spaventata” da Ildefonso

Eh sì: in una determinata sera, Ildefonso comincerà infatti ad osservare e ad annusare Camino in maniera decisamente inquietante e lei inizialmente non si renderà conto di nulla perché si sarà addormentata sul divano della loro abitazione.; come se non bastasse, Cortes dirà tra sé e sé che, se solo potesse, non esiterebbe “a farla sua” in quel preciso istante e tenterà di baciarla.

A quel punto, la Pasamar si risveglierà all’improvviso e si spaventerà a dismisura per l’atteggiamento assunto dal marito, arrivando a rifiutare fermamente il suo successivo invito di seguirlo in camera per “coccolarsi un po’”.

