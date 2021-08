Qual è il segreto di Ildefonso Cortes (Cisco Lara), il neo marito di Camino Pasamar (Aria Bedmar)? Come prevedibile, la verità comincerà ad affiorare nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita e sconvolgerà la ragazza perché metterà decisamente a repentaglio un eventuale futuro felice al fianco del marito. Vediamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Camino e Ildefonso, un matrimonio in bianco

Le anticipazioni segnalano che, dopo il loro ritorno dalla breve luna di miele, sarà abbastanza chiaro che Ildefonso e Camino non sono mai stati insieme intimamente. A sorpresa, nonostante i sentimenti che ancora proverà per Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), non sarà stata la Pasamar a tirarsi indietro, ma il Cortes.

Quest’ultimo, in più di un’occasione, sosterrà infatti che il suo amore per la sposa va oltre il “contatto fisico” e – pur di prendere tempo – specificherà che starà con lei soltanto quando sentirà che è definitivamente pronta ad amarlo.

Sconfortata per via di tutta la situazione che si verrà a creare, Camino troverà un’amica nella new entry Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), al quale confiderà tutto quanto. Spinta da un consiglio della giovane, la Pasamar cercherà così di sedurre il marito…

Una Vita, trame: Ildefonso rifiuta le avance di Camino

Tuttavia, anche questo tentativo non andrà in porto: appena si toglierà i vestiti di fronte a lui, Ildefonso inviterà infatti Camino a non forzare mai più le cose tra di loro e, in maniera enigmatica, le farà presente che tutto quello che sta succedendo tra di loro è stato in qualche modo causato dalla guerra e da quello che gli è successo nel periodo in cui ha fatto il militare.

In una determinata serata, Ildefonso sarà poi disponibile a raccontare con maggiori dettagli quello che è accaduto sul fronte, parlando apertamente a Camino della morte di due dei suoi compagni e di un incidente, che lo ha portato ad essere congedato e a non poter più svolgere il servizio per la Patria.

Da quelle poche parole, la Pasamar intuirà però che il marito le ha nascosto qualcosa e forzerà la mano affinché le dica chiaramente tutto quanto…

Una Vita, spoiler: Ildefonso racconta a Camino il suo segreto

Dato che la moglie eserciterà un vero e proprio pressing, ad un certo punto Ildefonso deciderà di parlare e svelerà a Camino che, in seguito all’attentato di cui è stato vittima, ha subito un’amputazione che, purtroppo, non gli consente di avere figli e né tanto meno un’intimità matrimoniale come quella di qualsiasi uomo della sua età.

Ildefonso chiederà così perdono alla Pasamar per essere stato un codardo a non parlarle prima della sua “problematica”, ma sosterrà di averlo fatto soltanto perché, essendo davvero innamorato di lei, aveva paura di perderla.

Insomma, il segreto di Ildefonso sarà piuttosto “agghiacciante”, anche se Camino, almeno per ora, supporterà il marito. La verità però, prima o poi, verrà anche scoperta da qualcun altro ed allora si scatenerà un vero e proprio putiferio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

