Quale sarà la prima mossa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) una volta che verrà definitivamente scagionata dall’accusa di avere ucciso la “rivale in amore” Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? È molto semplice: la dark lady cercherà di ingraziarsi tutti i vicini di Acacias, ma nelle prossime puntate italiane di Una Vita dovrà vedersela anche con i dubbi della domestica Casilda Escolano (Marita Zafra)…

Una Vita, news: ecco come Genoveva riuscirà a vincere il processo

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Genoveva e l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) attraverso una serie di sotterfugi riusciranno a vincere il processo voluto da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Oltre a screditare la testimonianza di Cesareo (Cesar Vea), i due faranno infatti in modo che la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) testimoni di fronte al giudice di non avere visto Santiago Becerra (Aleix Melè) dare alla Salmeron il coltello con cui la Sampaio è stata uccisa.

A quel punto, dato che tutte le prove contro di lei saranno cadute, il giudice incaricato del caso non avrà altra scelta se non quella di procedere con l’assoluzione di Genoveva, che tornerà ad Acacias con fare maestoso. Da quel momento bisognerà, infatti, osservare ogni sua azione…

Una Vita, spoiler: Genoveva cerca di “ingraziarsi” Casilda

Eh sì: come primo passo, Genoveva vorrà convincere ad ogni costo tutte le vicine del fatto che non ha mai torto un capello a Marcia, ciò perché in cuor suo saprà che tutti quanti ormai la ritengono un’assassina. Per arginare l’ostacolo, la “cattivona” organizzerà quindi una merenda in casa sua, dove inviterà Susana (Amparo Fernandez), Rosina (Sandra Marchena), Bellita (Maria Gracia), Carmen (Maria Blanco), Felicia (Susana Soleto) e Lolita (Rebeca Alemany).

Calandosi appieno nei panni della vittima, la Salmeron sottolineerà quindi di essere caduta vittima delle numerose bugie del marito che, maltrattandola, ha addirittura provocato la perdita del bambino che aspetta.

Da un lato sarà abbastanza chiaro che, anche in questa circostanza, le residenti di Acacias non crederanno totalmente a Genoveva, dall’altro quest’ultima continuerà ad andare avanti con il suo “teatrino” ed aggancerà in strada Casilda (Marita Zafra), per chiederle apertamente se la ritenga colpevole di quanto è successo a Marcia. Neanche a dirlo, la domanda sorprenderà la Escolano, che preciserà alla signora che non riesce a credere alla sua buona fede.

Insomma, Casilda continuerà a pensare che sia stata la Salmeron a uccidere la Sampaio, nonostante le lacrime della borghese.

Una Vita, trame: Mendez e Felipe continuano a indagare su Laura

In questa situazione a dir poco intricata continueranno a muoversi anche il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) e Felipe, piuttosto certi dell’ipotesi che Laura abbia ritrattato la sua versione poiché minacciata da Genoveva e Velasco. A supporto di tale tesi ci sarà il fatto che, qualche anno prima, la Alonso è stata processata – e poi assolta grazie all’avvocato – per l’omicidio del padre violento, avvenuto nel bel mezzo di un incendio.

Appena scopriranno che l’inserviente ha bisogno di soldi per pagare una costosissima operazione in Germania, che potrebbe consentire alla sorella Lorenza (Yarea Guillén) di tornare a camminare, Mendez e Felipe capiranno quindi che Laura potrebbe essere l’ennesima vittima di Velasco e Genoveva e si muoveranno di conseguenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

