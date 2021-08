Ogni promessa è un debito per Genoveva Salmeron (Clara Garrido), soprattutto se grazie alla stessa è riuscita ad evitare l’arresto per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Di questo la dark lady dovrà ricordarsi quando sarà con l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Appena verrà scagionata, la donna dovrà infatti dare al legale la sua “ricompensa”…

Una Vita, news: ecco come Genoveva verrà scarcerata

Già sapete che Genoveva verrà scagionata poiché Velasco, nel corso del processo, screditerà ogni testimone portato in aula dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) e da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). In particolare, il legale riuscirà a rendere nulle le testimonianze del sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) e, come se non bastasse, obbligherà la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) a dire al giudice di essersi confusa e di non aver visto il fuggitivo Santiago Becerra (Aleix Melè) consegnare a Genoveva il coltello con cui Marcia è stata uccisa.

A quel punto, Velasco rincarerà ulteriormente la dose e metterà l’accento sulle controversie di cui si è macchiato Felipe, arrivando addirittura ad accusarlo indirettamente per l’aborto subito dalla Salmeron qualche settimana prima. Al termine del procedimento giudiziale, data la mancanza di prove pesanti a suo carico, Genoveva verrà quindi prosciolta dall’accusa di essere l’assassina della Sampaio e potrà tornare da “innocente” a calle Acacias.

Una Vita, trame: Mendez propone a Laura un accordo

Occhio quindi ai successivi risvolti della trama: grazie alle sue personali investigazioni, Mendez si renderà conto del fatto che Laura ha un debito di riconoscenza nei confronti di Velasco perché, anni prima, l’ha fatta scagionare per l’omicidio del padre, un uomo violento venuto a mancare a causa di uno strano incendio che ha coinvolto la sua abitazione. Come se non bastasse, il commissario scoprirà che la Alonso ha bisogno di soldi per fare operare in Germania la sorella Lorenza (Yarea Guillen), motivo per cui sospetterà che Genoveva le abbia offerto dei soldi per farle testimoniare il falso in tribunale.

Per avere la certezza dei suoi dubbi, Mendez aggancerà a più riprese Laura a calle Acacias ma la donna sceglierà di tacere, visibilmente spaventata dalle continue minacce di Genoveva, che la inviterà a stare zitta per il bene e suo e di Lorenza.

Una Vita, spoiler: Genoveva e Velasco si baciano ma…

In tutta questa intricata situazione, intanto, Velasco pretenderà di avere la sua ricompensa per gli ottimi servizi legali che ha concesso a Genoveva al fine di farle ottenere la libertà. Dopo aver tergiversato a lungo sulla questione, la Salmeron inviterà quindi l’avvocato a pranzo e, al termine dello stesso, si lascerà andare ad un appassionato bacio con lui. Questo sarà l’inizio di una relazione vera e propria tra la “sposatissima” Genoveva e Velasco oppure la donna avrà in serbo ben altro per l’uomo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

