A Una vita, riuscirà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) a dimostrare di fronte al giudice che è stata la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ad uccidere la sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? Non sarà affatto un’impresa facile per l’uomo, visto che il losco Javier Velasco (Alejandro Carro) farà di tutto per screditarlo all’interno di un complicatissimo processo. Una “macchinazione” dell’avvocato di Genoveva coinvolgerà così anche la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet)…

Una Vita, news: Velasco smonta le accuse di Cesareo

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che il primo bersaglio che Velasco “abbatterà” sarà Cesareo (Cesar Vea): sotto consiglio di Felipe e del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), il sorvegliante farà presente al giudice di aver visto una donna, fisicamente simile a Genoveva, ai Giardini del Principe il giorno in cui Marcia è stata assassinata.

A quel punto, Velasco chiederà a Cesareo di girarsi di spalle per qualche minuto. Subito dopo, il testimone si troverà quindi di fronte a tre donne vestite di nero e, su insistenza del legale difensore, dovrà indicare chi secondo lui è la Salmeron. Neanche a dirlo, Cesareo sbaglierà e Velasco sottolineerà che poteva essere chiunque, e non per forza la sua assistita, la dama nera avvistata al parco. Insomma, la testimonianza di Cesareo verrà completamente screditata…

Una Vita, spoiler: Laura mente al processo e “scagiona” Genoveva!!!

Il peggio dovrà però ancora venire: dopo essere sparita per diverse settimane da Acacias, Laura si presenterà a casa di Felipe il giorno precedente alla sua testimonianza. Già a conoscenza del fatto che la Alonso conosce Velasco da diverso tempo, l’Alvarez Hermoso chiederà alla donna se può davvero fidarsi di lei.

L’inserviente asserirà così che racconterà al giudice tutta la verità, ossia che Genoveva è entrata in possesso del coltello con cui ha ucciso Marcia in seguito ad una discussione con il “fuggitivo” Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè).

Il mattino successivo, come da accordi presi con Velasco e Genoveva per avere i soldi con cui fare operare la sorella paraplegica Lorenza, Laura ritratterà però la sua versione con il giudice e, rispondendo alle domande dell’accusa, negherà di avere assistito ad una discussione tra Genoveva e Santiago.

Come se non bastasse, la Alonso asserirà, al contrario, di avere visto un ragazzo non meglio identificato dare alla sua signora un piuma di metallo per scrivere (e non di certo un’arma bianca). Con quelle parole, cadrà dunque l’accusa principale ai danni della dark lady, ovvero che era in possesso dell’arma usata per il delitto della Sampaio!!!!

Una Vita, trame: Felipe affronta Laura a calle Acacias

Una ritrattazione vera e propria che si farà sempre più pericolosa quando, attenendosi al piano prestabilito, Laura farà sapere (mentendo) alla corte che, qualche settimana prima, Felipe ha abusato di lei. Tali parole comprometteranno la figura dell’Alvarez Hermoso, dipinto dalla stampa come un marito fedifrago capace addirittura di violentare le sue inservienti.

Stremato da tutta la situazione venutasi a creare, Felipe arriverà quindi ad aggredire Laura in mezzo a calle Acacias, dandole apertamente della bugiarda. Dello stesso avviso sarà anche Mendez, che inizierà ad indagare più approfonditamente sul suo conto prima che il giudice decida di chiudere il processo con l’assoluzione di Genoveva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

