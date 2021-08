Nel quartiere di Acacias, un nuovo amore non è bello se non c’è almeno uno strano “antagonista” a contrastarlo. Di questo dovranno presto accorgersi, o forse no, i “piccioncini” Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e Felicia Pasamar (Susana Soleto) nelle puntate italiane della telenovela Una Vita. I due dovranno infatti guardarsi le spalle da Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica dell’uomo…

Una Vita, news: ecco chi è Soledad

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando Marcos e la giovane figlia Anabel (Olga Haenke) si trasferiranno nell’appartamento di proprietà di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). A quel punto, su consiglio di Felicia, il Bacigalupe Senior domanderà alla consanguinea di andare in un’agenzia in cerca di un’inserviente che badi alle loro esigenze domestiche. Dopo aver visto alcune candidate, l’uomo si lascerà così “incantare” dai modi di fare di Soledad.

In particolare, la donna colpirà Marcos quando rimprovererà duramente Anabel, colpevole di averlo interrotto quando stava parlando. Credendo fermamente che la figlia abbia bisogno di una domestica che abbia polso (contrariamente a Engracia, la donna che aveva in servizio in Messico e che nascondeva ogni problema creato dalla ragazzina), Bacigalupe assumerà seduta stante la Lopez, indispettendo parecchio la parente.

Una Vita, trame: Marcos e Felicia iniziano una relazione segreta

E così mentre Anabel si preparerà a fare la guerra a Soledad, quest’ultima si troverà a dover preparare una cena romantica che Marcos organizzerà per Felicia nella sua nuova abitazione. Nel corso della serata, Bacigalupe darà nuovamente il via al suo corteggiamento verso la Pasamar e, oltre a ricordarle l’adolescenza felice che hanno passato insieme, le farà presente che intende indire una festa con tutti i vicini per annunciare che hanno una relazione.

Di primo acchito, Felicia prenderà le distanze dalle parole di Marcos, visto che preciserà che sono soltanto amici, ma poi alla fine acconsentirà a dare una svolta al suo rapporto con l’uomo, anche se per il momento vorrà mantenere la loro relazione segreta. Gli innamorati suggelleranno quindi la loro unione con un bacio, che però provocherà uno “strano” disagio in Soledad…

Una Vita, spoiler: perché Soledad è gelosa di Marcos e Felicia?

Eh sì: vi anticipiamo infatti che la Lopez osserverà di nascosto l’avvicinamento tra Bacigalupe e la Pasamar e darà l’impressione di voler essere al posto della ristoratrice. Da questo istante, il mistero attorno alla figura della nuova domestica non farò altro che infittirsi, anche se lei farà di tutto per farsi accettare sia da Marcos e sia da Anabel. I telespettatori non potranno però fare a meno di chiedersi che cosa nasconde la donna, apparentemente arrivata ad Acacias dal nulla… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

