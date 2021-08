Una nuova domestica prenderà sempre più spazio nelle intricate vicende di Una Vita. Stiamo parlando della misteriosa Soledad López (Silvia Marty), che farà il suo ingresso nella puntata 1251 della telenovela iberica.

Una Vita, news: Marcos e Anabel Bacigalupe affittano l’appartamento di Felipe

Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà quando Felipe Álvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà di lasciare il suo appartamento di Acacias 38 per stare il più lontano possibile dall’odiata moglie Genoveva Salmerón (Clara Garrido). Tramite Liberto Méndez (Jorge Pobes), l’avvocato scoprirà poi che Marcos Bacigalupe (Marcia Álvarez), l’amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto) arrivato dal Messico, sta cercando un nuovo posto in cui stare e gli affitterà l’appartamento appena abbandonato.

Ovviamente, Marcos porterà con sé la giovane figlia Anabel (Olga Haenke), a cui darà l’incarico di cercare una domestica che si prenda cura della casa. Su consiglio di Felicia, la ragazza si recherà così in un’agenzia, piuttosto che andare sul sagrato della chiesa e accogliere una ragazza senza alcuna referenza.

Una Vita, trame: cosa è successo con Engracia, la domestica messicana dei Bacigalupe

Col trascorrere degli episodi, la trama assumerà dei toni misteriosi: quando resteranno da soli, Marcos e Anabel parleranno infatti in maniera enigmatica di quello che è successo in Messico, tant’è che il Bacigalupe Senior inviterà la figlia a non commettere gli errori che ha commesso in passato.

Altri particolari sulla vicenda si avranno quando Marcos menzionerà Engracia, la domestica al loro servizio in terra americana: un’inserviente, a detta dell’uomo, capace nel suo mestiere che però a un certo punto ha nascosto qualcosa di molto grave fatto da Anabel, alleandosi con lei e coprendo alcune sue azioni imprudenti. Insomma, i tasselli del puzzle verranno svelati pian piano e in questa atmosfera andrà ad inserirsi Soledad…

Una Vita, spoiler: Marcos assume Soledad

Eh sì: dopo diversi colloqui non andati a buon fine, direttamente dall’agenzia si presenterà in casa Bacigalupe l’irreprensibile Soledad López.

Quest’ultima colpirà sin da subito Marcos poiché, appellandosi alla buona educazione, rimprovererà Anabel quando quest’ultima cercherà di interrompere il padre. Marcos procederà quindi con l’assunzione della donna, che però non starà per niente simpatica alla figlia!

Ma ci si potrà davvero fidare di Soledad? Per adesso, possiamo anticiparvi che la López sarà arrivata ad Acacias per uno scopo ben preciso e pericoloso.

E se per caso il suo volto vi è familiare, non vi sbagliate affatto: Silvia Marty, l’attrice che la interpreta, è stata infatti Ingrid in Paso Adelante, la celebre serie iberica trasmessa dal 2004 al 2006 su Italia 1. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

