Nessun segreto rimane tale a lungo a calle Acacias. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Ildefonso Cortes (Cisco Lara) dovrà infatti spiegare alla moglie Camino Pasamar (Aria Bedmar) per quale motivo non abbia mai cercato di fare l’amore con lei. Tuttavia, anche la new entry Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) entrerà a conoscenza dello scottante particolare e finirà per rivelarlo ai vicini di calle Acacias nel corso di una festa organizzata dal padre Marcos (Marcial Alvarez), innescando un grosso scandalo. Ricapitoliamo dunque gli avvenimenti principali di questa storyline!

Una Vita, news: Camino si confida con Anabel su Ildefonso

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Ildefonso confesserà a Camino di essere rimasto evirato in seguito ad un attentato subito mentre si trovava in guerra. A quel punto, la Pasamar capirà per quale ragione il marito non si sia mai avvicinato “intimamente” a lei ma, piuttosto che arrabbiarsi, continuerà a portare avanti il matrimonio; ciò perché in cuor suo sarà ancora innamorata di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), con la quale starà intrattenendo un rapporto epistolare in attesa un giorno di poterla finalmente rincontrare.

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Camino si sentirà sempre più stretta all’interno delle sue mura domestiche, sopratutto perché la madre Felicia (Susana Soleto) non farà altro che ripeterle che attende con ansia che le dia un nipotino.

Pressata da tutta la situazione venutasi a creare, la ragazza si confiderà quindi con Anabel e le confesserà che Ildefonso non può consumare il matrimonio con lei perché non ha l’organo sessuale maschile. Seppur sotto shock, la Bacigalupe prometterà quindi di mantenere il segreto sull’intera questione…

Una Vita, spoiler: Anabel spiffera il segreto di Ildefonso di fronte a tutti i vicini

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che purtroppo Anabel non manterrà la sua promessa. Nonostante una discussione accesa dove le confesserà di avere sempre saputo della sua relazione omosessuale con Maite, Ildefonso insisterà per partecipare alla festa organizzata da Marcos per presentarsi ufficialmente ai vicini di calle Acacias dopo aver affittato l’appartamento di proprietà di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Nella stessa serata, anche per via del rapporto conflittuale che instaurerà con la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), Anabel berrà quindi più del dovuto, tant’è che Ildefonso le farà presente che è sconveniente e vergognoso per lei comportarsi in tale maniera. Senza pensare alle conseguenze, la Bacigalupe inveirà contro il suo interlocutore e gli dirà a chiare lettere che non accetta lezioni da un uomo che ha mentito alla moglie non facendole sapere di essere un “mezzo uomo” a causa dell’attentato avuto in guerra!!!

Date quelle parole, tutti i vicini resteranno attoniti: da un lato il Cortes scapperà morto di vergogna, dall’altro il party verrà interrotto dopo pochi minuti.

Una Vita, trame: Camino conferma a Felicia il “problema” di Ildefonso

Neanche a dirlo, le conseguenze saranno devastanti: mentre i residenti di Acacias si interrogheranno sull’effettiva veridicità delle parole di Anabel, quest’ultima si pentirà per aver parlato troppo e, obbligata dal padre, si recherà nel ristorante di Felicia per chiederle scusa. Purtroppo però si verrà creare una nuova discussione tra le due donne, dove la Bacigalupe ribadirà alla Pasamar che non ha affatto mentito su Ildefonso!

In cerca di una spiegazione, Felicia andrà quindi da Camino, che deciderà di non tergiversare sulla faccenda e le rivelerà che Anabel non ha detto alcuna bugia. Madre e figlia avranno dunque un nuovo e accesissimo scontro, dove la seconda l’accuserà di aver distrutto per sempre la sua vita allontanandola da Maite… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!