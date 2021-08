Novità “immobiliari” in vista nelle prossime puntate italiane di Una Vita: per non stare troppo vicino alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà infatti di abbandonare il suo appartamento situato ad Acacias 38, ma avrà bisogno di un affittuario per contenere i costi. La scelta ricadrà così sull’imprenditore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), l’amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto) arrivato dal Messico…

Una Vita, news: ecco perché Felipe si trasferirà

Le anticipazioni segnalano che Felipe vorrà cambiare residenza nel bel mezzo del processo teso a stabilire se Genoveva abbia ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Dato che sarà certissimo della colpevolezza della consorte, l’avvocato vorrà evitare di incontrarla per le scale di Acacias 38, motivo per il quale chiederà a Liberto (Jorge Pobes) di trovargli una nuova casa e, possibilmente, una persona che decida di affittare l’appartamento che sta abbandonando.

Il marito di Rosina (Sandra Marchena) penserà quindi di chiedere a Marcos se stia cercando ancora un posto in cui stare. Visto che sarà arrivata in città anche la figlia Anabel (Olga Haenke), Bacigalupe accetterà dunque la proposta e si trasferirà nel quartiere pochi giorni dopo.

Una Vita, spoiler: qual è il segreto di Marcos e Anabel?

Da un lato Marcos approfitterà della sua nuova residenza per corteggiare ancora di più Felicia, riportandole alla mente il periodo in cui si sono amati da ragazzi ma nel quale non sono stati insieme poiché lui era di un ceto sociale inferiore rispetto a lei, dall’altro Anabel stringerà una particolare amicizia con Camino (Aria Bedmar), che le confiderà di non avere ancora avuto rapporti intimi con il marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara).

Tale discorso verrà così intercettato da Marcos, il quale striglierà subito la consanguinea invitandola a non cadere in certi errori del passato e ricordandole che sono arrivati in Spagna per lasciarsi alle spalle tutte le problematiche del Messico. Ma a cosa starà facendo riferimento il Bacigalupe Senior?

Una Vita, trame: Marcos chiede a Anabel di cercare una domestica

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Marcos farà ad Anabel una nuova richiesta: scegliere una domestica, esattamente come Felicia le avrà consigliato di fare. La ragazza chiederà così alla Pasamar come debba muoversi e si impegnerà per portare a termine quanto prima il suo nuovo compito. Una scelta che, col trascorrere degli episodi, sarà “fatale” per il destino di diversi personaggi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

