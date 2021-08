Come si è capito dalle puntate già trasmesse su Canale 5 di Una Vita, c’è un motivo dietro le continue menzogne di Laura Alonso (Agnes Llobet), la domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle prossime settimane, il suo segreto emergerà così prepotentemente nella narrazione, tant’è che la giovane verrà minacciata dall’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: ecco qual è il segreto di Laura

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Laura avrà bisogno di tanto denaro per recarsi in Germania e consentire alla sorella Lorenza (Yarea Guillén), ricoverata in una clinica, di operarsi e tornare a camminare.

Non a caso, proprio per avere i soldi che le sono necessari, la Alonso accetterà di ritrattare la sua testimonianza nel corso del processo teso a stabilire se Genoveva abbia ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e dirà al giudice di non aver visto Santiago Becerra (Aleix Melè) consegnare alla sua signora il coltello con cui la brasiliana è stata uccisa.

Da un lato, anche grazie alle parole dell’inserviente, Genoveva verrà prosciolta da ogni accusa e sarà libera di vagare a calle Acacias, dall’altro emergerà che Laura si è introdotta a casa della Salmeron su ordine dell’avvocato Velasco, a cui deve riconoscenza poiché qualche anno prima è riuscito a farla assolvere per l’omicidio del padre violento, avvenuto in un misterioso incendio. Partendo da questi presupposti, partirà una complicata storyline…

Una Vita, spoiler: Velasco minaccia Laura

Ad accendere la miccia penserà il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Nello specifico, l’uomo riunirà tutti i tasselli del puzzle ed entrerà a conoscenza del legame che unisce Velasco e Laura. Quest’ultima verrà dunque agganciata in strada dal poliziotto, che la inviterà a fidarsi di lui se vuole davvero liberarsi del giogo del losco avvocato. Tuttavia la Alonso verrà presa dalla paura di essere scoperta e preferirà non parlare per non perdere i soldi che Genoveva le ha promesso per far operare Lorenza.

Tra l’altro, Laura dovrà anche fare in modo che la Salmeron non scopra che conosceva Velasco prima del suo arrivo ad Acacias. Insomma, la povera domestica si ritroverà in una situazione abbastanza delicata, che peggiorerà quando Mendez farà arrestare gli uomini del legale che la seguivano per accertarsi sempre di dove fosse.

A quel punto, Velasco passerà alle minacce e, con dei modi piuttosto bruschi, farà sapere a Laura che non deve pensare minimamente di tradirlo, poiché in quel caso non la farebbe pagare soltanto a lei ma pure a Lorenza!

Una Vita, trame: Genoveva inizia ad avere dei sospetti su Laura e Velasco

Comunque sia, il litigio non passerà inosservato a Genoveva, che tornerà a casa giusto in tempo per notare la tensione evidente tra Laura e Velasco. Almeno per ora, la dark lady deciderà di soprassedere, ma rimetterà al suo posto l’avvocato (dopo avergli dato la sua “ricompensa” per averla fatta scagionare dall’accusa di avere ucciso Marcia).

Per ribadire il fatto che è lei che decide della sua vita, Genoveva rifiuterà infatti di procedere con l’annullamento del suo matrimonio con Felipe (Marc Parejo) e farà sapere a Velasco che, qualora avesse ancora bisogno di lui, gli farà recapitare un messaggio. Ma si tratta di condizioni che, neanche a dirlo, non piaceranno per nulla all’uomo, che già si era convinto di fare “coppia fissa” con la Salmeron… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

