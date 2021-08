Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, tutti i riflettori saranno puntati su Laura Alonso (Agnes Llobet), la domestica di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Dopo aver testimoniato al processo per stabilire se la sua signora ha ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna cadrà vittima delle minacce del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e si troverà costretta a piegarsi ai suoi ordini per salvare Lorenza (Yarea Guillén), la sorella paralitica ricoverata in una clinica. Partendo da questi presupposti verrà a delinearsi una storyline abbastanza complicata…

Una Vita, news: Velasco ricatta Laura

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Laura testimonierà il falso al processo per la morte di Marcia e negherà di aver visto Santiago Becerra (Aleix Melè) lasciare alla Salmeron (al termine di un litigio) il coltello con cui la Sampaio è stata uccisa.

A quel punto, visto che Velasco riuscirà a screditare anche la testimonianza di Cesareo (Cesar Veo), il giudice non avrà altra scelta se non quella di assolvere Genoveva, che tornerà libera ad Acacias senza alcun capo di imputazione alle sue spalle.

Da un lato, grazie alle bugie raccontate, Laura otterrà dalla dark lady una parte dei soldi necessari per partire in Germania e far operare Lorenza, dall’altro Velasco se la prenderà nuovamente con l’inserviente quando scoprirà che il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) ha cercato più volte di avvicinarsi a lei per far luce sul legame che la unisce a lui.

Se ricordate, Velasco tanti anni prima ha difeso la Alonso nel processo contro la morte del padre. Preso dalla paura di essere scoperto, l’avvocato ricatterà dunque Laura, promettendole che – qualora dovesse fare un passo falso – se la prenderà anche con Lorenza.

Una Vita, trame: Velasco capisce che Genoveva è ancora innamorata di Felipe

Tutto questo a cosa porterà? In tal senso, bisognerà fare attenzione al momento in cui Felipe deciderà di partire in Brasile per cercare di rintracciare Santiago Becerra e trovare così le prove utili ad incastrare Genoveva per la morte di Marcia.

A causa di Liberto (Jorge Pobes), che parlerà alla moglie Rosina (Sandra Marchena) dell’imminente viaggio dell’Alvarez Hermoso, Genoveva scoprirà quello che sta per fare il marito e lo aggancerà a calle Acacias supplicandolo di non partire, ciò di fronte a vari testimoni!

La scena verrà vista anche da Velasco, che cercherà di interrompere Genoveva invitandola a mantenere la giusta dignità. Appena saliranno nell’appartamento principale di Acacias 38, si verrà dunque a innescare una discussione tra l’avvocato e la Salmeron, dove l’uomo domanderà alla sua assistita se lo abbia baciato soltanto per “ammansirlo” e anche se è ancora innamorata di Felipe, visto che ha rifiutato categoricamente di procedere con l’annullamento delle sue nozze. Ovviamente, Genoveva negherà tutto quanto ma sarà chiaro che sta mentendo…

Una Vita, spoiler: Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe!

Di lì a poco, arriverà la nuova svolta: dopo essere stata licenziata da Genoveva, che agirà in tale maniera poiché spinta da Velasco, Laura apprenderà con sgomento che Lorenza è stata male in clinica a causa di una medicina sbagliata. Neanche a dirlo, la Alonso capirà che dietro allo strano “malore” c’è Velasco e lo affronterà. L’avvocato saprà però volgere la situazione a suo vantaggio e farà presente a Laura che sarà una pedina tra le sue mani fino a quando gli sarà utile.

Non a caso, Velasco darà a Laura un nuovo ordine: uccidere Felipe Alvarez Hermoso. Un omicidio studiato dal legale, ovviamente, per liberarsi del suo “rivale in amore”. Di primo acchito, la Alonso tenterà di ribellarsi, ma a nulla serviranno le sue opposizioni… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.