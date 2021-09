Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 20 settembre 2021:

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) chiede a Finn (Tanner Novlan) di rinnovarle la prescrizione per i potenti antidolorifici, ma il medico rifiuta.

Hope Logan (Annika Noelle) informa Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) del momento di tensione con Steffy, arrabbiata che non le abbia riportato Kelly.

Hope pensa che qualcosa non vada in Steffy e cita la visita a domicilio del medico che l’ha curata in ospedale.

Vi ricordiamo che domenica 19 settembre Beautiful non andrà in onda (e sarà così per due domeniche).

