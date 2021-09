Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Eric Forrester ha chiesto alla moglie Quinn di riprendere la relazione con l’ex amante Carter Walton: l’impotenza fa sentire lo stilista incapace di poter soddisfare la consorte e ritiene che la donna non dovrebbe rinunciare alla sua vita sessuale solo perché lui non potrà più averne una.

Se vi eravate aspettati una trama sensuale, moderna e provocatoria, vi sbagliavate: l’atmosfera di questa storyline è triste e depressiva, almeno per la coppia in questione. I problemi di “performance” fanno sentire Eric sul viale del tramonto e Quinn, che non sembra riuscire a sollevargli il morale, segue a ruota il muso lungo del marito.

Su una cosa, però, i due sembrano essere serenamente d’accordo: si amano. Eric, infatti, ha sentito la Fuller sostenere di essere pronta a rinunciare ad un’intimità fisica pur di poter stare col marito e, di fronte a tanto affetto, l’uomo ha ben pensato alla soluzione: lasciarla libera di vivere il fuoco della passione che ha condiviso con Carter. Per il momento i due si sono rifiutati… ma continueranno a farlo?

Nel frattempo, sono in molti a remare contro la riappacificazione di Quinn ed Eric: in prima fila le sorelle Logan, incapaci di accettare che lo stilista possa essere riuscito a perdonare un tradimento extraconiugale ed abbia riaccolto la moglie. In particolare, di fronte all’eterna nostalgia di Donna per il suo lontano matrimonio con Eric, le sorelle concordano che la Logan di mezzo potrebbe renderlo felice, molto più di quanto abbia mai fatto la designer.

Beautiful, anticipazioni americane: tutti contro il riavvicinamento di ERIC e QUINN

E così le tre hanno deciso di telefonare ad Eric, cercando di fargli cambiare idea: l’uomo, stavolta, le ha liquidate, non cedendo per una volta al canto delle Logan. Gli spoiler, tuttavia, segnalano che presto Eric si confiderà con Katie, a sua volta ancora indecisa se perdonare definitivamente Bill Spencer.

Cosa penseranno Brooke, Katie e Donna, qualora scoprissero che Eric ha deciso di aprire il suo matrimonio alla presenza di un altro uomo nel letto della moglie?

Anche Ridge trova la decisione del padre di riaccogliere Quinn del tutto repentina e strana. Il designer non riuscirà a raccogliere le confidenze di Eric e, non potendo sapere che il genitore aveva riservato un trattamento di freddezza a Quinn perché impotente (e non perché incapace di superare le sue trame ai danni dello stesso Ridge e Brooke, come aveva sempre dichiarato), cercherà di scoprire cosa turbi davvero il padre. E per farlo raccoglierà il favore di Justin Barber, incaricandolo di tenere d’occhio la matrigna.

Ricorderete, infatti, che l’avvocato aveva offerto a Ridge i propri servigi in cambio di clemenza riguardo al rapimento di Thomas Forrester. Uno potrebbe pensare che Ridge avrebbe mandato Justin ad occuparsi del “problema Sheila Carter” per proteggere sua figlia Steffy e, invece, darà la precedenza all’inaccettabile decisione di Eric di perdonare un paio di corna.

Insomma, per Ridge e le Logan, ci deve essere qualcosa che non va se Eric ha preso una decisione simile, come se nessuno di loro avesse mai tradito o perdonato un tradimento…

Intanto, però, nei prossimi episodi in onda negli USA, Carter e Quinn cederanno alla passione, nuovamente: non è ancora chiaro fino a che punto arriveranno, ma saranno scoperti! Cosa accadrà, però, quando si saprà che hanno il benestare e l’incoraggiamento di Eric? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

