Povero Korhan Korludağ (Erkan Avcı). Sarà questo il primo pensiero dei telespettatori che vedranno le prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Il primogenito del perfido Tahsin (Tamer Levent) scoprirà infatti tutte le menzogne della moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) ed arriverà a fare un gesto estremo: tentare di togliersi la vita. Per fortuna il suo intento non andrà a buon fine, ma nonostante ciò non riuscirà ad ottenere un po’ di affetto dal padre…

Brave and Beautiful, news: Hülya confessa a Korhan tutta la verità

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Cahide, dopo essere rimasta incinta, comunicherà alla rivale Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) che non vuole più il suo bambino. Dato che nel frattempo avrà dato alla luce il piccolo Muzaffer, la donna non accetterà soldi in cambio del mancato scambio del pargoletto e, per vendicarsi del cambio di rotta della Korludağ, consegnerà a Korhan una chiavetta USB dove saranno contenuti dei filmati dai quali sarà chiaro che Cahide ha indossato dei pancioni finti per inscenare una gravidanza.

Sotto shock, Korhan metterà immediatamente fine al suo matrimonio con Cahide e si confiderà con la sorella Sühan (Tuba Büyüküstün) sulla drammatica situazione. Col trascorrere dei giorni, l’uomo arriverà addirittura ad ipotizzare che la moglie possa averlo tradito con Bülent Aydinbas (Serkan Altunorak) e non riuscirà a gioire quando gli confesserà di essere rimasta davvero incinta nonostante tutte le menzogne raccontate. Il peggio arriverà però quando la verità verrà scoperta da Tahsin…

Brave and Beautiful, spoiler: Korhan tenta di farla finita!

Eh sì: informato di tutto dall’ex fidanzata Mihriban (Devrim Yakut), Tahsin si infurierà e sgriderà Korhan di fronte ai dipendenti dell’azienda!

A quel punto, Korludağ calcherà la mano con il consanguineo e lo caccerà persino di casa, dopo aver precisato che non lo considera più suo parente per come ha messo in imbarazzo la famiglia non rendendosi conto delle menzogne di Cahide. Korhan si rifugerà dunque nella tenuta di Nisantasi e berrà più del dovuto.

Stanco delle continue sfuriate del padre, che non ha mai saputo dimostrargli un briciolo d’affetto, Korhan si renderà così conto del fatto che nessuno, ad eccezione di Sühan, lo ha amato. In preda alla più completa confusione, l’uomo scriverà quindi una lettera indirizzata alla sorella e un’altra al padre e ingerirà una dosa massiccia di pastiglie per togliersi la vita e ricongiungersi alla madre Nurhan (Pervin Bağdat).

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Sühan salvano Korhan!

Fortunatamente, Sühan leggerà in tempo la lettera e si precipiterà del fratello. Insieme a lei ci sarà anche Cesur, nonostante il loro recente divorzio. Il nostro protagonista, con la complicità di Riza (Yiğit Özşener), installerà infatti delle telecamere in casa Korludağ e si renderà conto del pericolo imminente. Tuttavia, Cesur farà credere all’ex moglie di averla incrociata per caso per strada e la convincerà a salire sulla sua automobile per correre da Korhan, sostenendo che è troppo nervosa per guidare.

Grazie al soccorso tempestivo, i medici potranno quindi fare una lavanda gastrica a Korhan, che si salverà. Da un lato il tentato suicida si pentirà subito del suo gesto ed accetterà di passare la convalescenza a casa di Cesur, dall’altro in ospedale si respireranno dei momenti di tensione quando Cahide si presenterà per vedere il marito. Senza pensarci due volte, Sühan inviterà così la cognata ad andarsene e la schiaffeggerà per come avrà preso in giro Korhan per mesi interi.

In tutto ciò, Korhan dovrà però digerire un altro dispiacere: Tahsin non andrà infatti a fargli visita, né tanto meno si metterà in contatto telefonico con lui. Con il suo solito modo di fare arrogante, il Korludağ sosterrà infatti che il figlio ha mosso una vera pantomima da bambino capriccioso per concentrare tutte le attenzioni su di lui. Insomma, per il cattivo della telenovela il parente non avrà mai avuto davvero l'intenzione di morire…