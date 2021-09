Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful (che vedremo chissà quando), Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dopo aver ottenuto il divorzio cercherà di allontanarsi il più possibile da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), ma il destino avrà altri piani per lei: la donna scoprirà infatti di essere incinta e non saprà in quale maniera affrontare l’imprevisto, tant’è che penserà addirittura di abortire. Partendo da ciò, andrà a svilupparsi una complicata storyline dove la figlia di Tahsin (Tamer Levent) deciderà di raccontare una bruttissima bugia all’ex marito…

Brave and Beautiful, news: Sühan divorzia da Cesur ma scopre di essere incinta

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete certamente già che tutto partirà in seguito alla morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), caduta vittima di un astuto piano elaborato da Riza (Yiğit Özşener) per far finire in carcere Tahsin. Nonostante l’effettivo arresto del padre, Sühan non crederà nemmeno per un secondo che l’anziano possa essere coinvolto nell’omicidio e, purtroppo, si scontrerà a più riprese con Cesur riguardo tale questione.

Nonostante l’amore e l’attrazione reciproca che sentiranno l’uno nei confronti dell’altra, i coniugi Alemdaroğlu non riusciranno così a porre un freno alle loro divergenze. A quel punto, a dispetto delle iniziali resistenze, Cesur non avrà altra scelta se non quella di concedere il divorzio a Sühan, che pochi giorni dopo scoprirà di aspettare un bambino e non rivelerà nulla all’uomo.

Brave and Beautiful, trame: Korhan cerca di far rappacificare Sühan e Cesur

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? La prima persona con la quale Sühan si confiderà sarà l’amica Şirin Turhan (Irmak Örnek), che la inviterà a non mantenere Cesur all’oscuro di tutto quanto, spronandola a pensare che, forse, quel bambino è l’occasione per loro di fare pace. In tal senso, c’è da dire che la Korludağ ascolterà il consiglio della confidente ma desisterà dal suo intento quando apprenderà che l’ex consorte, con un abile ricatto, ha sottratto l’azienda a Tahsin.

Proprio in seguito allo scontro che si verrà a creare, Sühan avvertirà un malore e si renderà necessario il suo trasporto in ospedale. Lì, la donna dovrà dunque parlare apertamente al fratello Korhan (Erkan Avcı) della sua gravidanza, ma gli implorerà di non farle menzione a Cesur perché ancora non ha deciso se vuole tenere il bimbo oppure no. Tuttavia, Korhan non vorrà arrendersi di fronte a tale prospettiva ed arriverà addirittura a rinchiudere la sorella e Cesur in una camera dall’azienda per consentire loro di chiarirsi.

Anche in questo caso, ogni tentativo dell’uomo risulterà privo di efficacia e, come se non bastasse, Sühan fisserà un appuntamento in una clinica privata per abortire!

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan fa credere a Cesur che ha abortito!

Occhio quindi a quello che succederà: appena scoprirà le intenzioni della parente, Korhan sceglierà di non mantenere fede al patto del silenzio e farà sapere a Cesur che Sühan è incinta e che sta per disfarsi del bambino.

Ovviamente, Cesur si precipiterà in fretta e furia in ospedale per impedire alla Korludağ di abortire, ma la ragazza gli dirà che ormai ha già eseguito l’operazione quando se lo troverà di fronte.

È una vera e propria menzogna, visto che alla fine Sühan avrà in realtà deciso di non andare fino in fondo col suo proposito e, poco prima di essere anestetizzata, dirà al medico che non intende più procedere.

Comunque sia, la donna si guarderà bene dal raccontare la verità a Cesur che, inorridito, sottolineerà che non la perdonerà mai per il male che ha fatto al loro figlio. Ma fino a quando Sühan potrà portare avanti la grossa bugia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.