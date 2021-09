Una notizia apparentemente lieta si trasformerà in una grande preoccupazione per Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, la donna scoprirà infatti di essere in attesa di un figlio da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) ma non saprà se renderlo partecipe di tale avvenimento…

Brave and Beautiful, news: Sühan divorzia da Cesur

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, ad un certo punto, Sühan si stancherà della continua faida familiare tra il marito Cesur e il padre Tahsin (Tamer Levent). Tutto peggiorerà inesorabilmente in seguito alla morte di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), che cadrà vittima di una trappola architettata dallo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) al fine di incastrare il Korludağ Senior.

Da un lato Sühan crederà ciecamente all’innocenza del padre, dall’altro Cesur sarà devastato dalla triste fine della sua mamma e non vorrà considerare altri possibili colpevoli al di fuori del suo nemico numero uno. Il rapporto tra i nostri due protagonisti comincerà quindi a deteriorarsi, tant’è che Alemdaroğlu, dopo aver opposto resistenza, accetterà di concedere il divorzio alla moglie. Quest’ultima però, in seguito alla firma dei documenti, avvertirà degli strani malori e, su consiglio dell’amica Şirin Turhan (Irmak Örnek), si farà vedere da un medico…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan è incinta!

In base agli indizi che verranno forniti nelle varie puntate, l’esito della visita sarà abbastanza scontato: il medico comunicherà infatti a Sühan che è in dolce attesa. Di primo acchito, la giovane terrà per sé la notizia ma poi parlerà apertamente con Şirin, ammettendo che non ha affatto idea di come si comporterà, visto che ormai il suo rapporto con Cesur è definitivamente compromesso.

Tuttavia, la stessa Şirin inviterà la sua interlocutrice a non arrendersi e a pensare che, probabilmente, l’arrivo del bambino è il miracolo che stava aspettando per mettere definitivamente da parte tutti i contrasti sorti con Alemdaroğlu.

E così Sühan, che aveva addirittura ventilato l’ipotesi di abortire, si deciderà a parlare con Cesur, ma il destino avrà in serbo per lei ben altri piani…

Brave and Beautiful, trame: Cesur strappa a Tahsin l’amministrazione dell’azienda

In tal senso vi anticipiamo che, proprio in quella giornata, Cesur riuscirà a tendere un vero e proprio tranello a Tahsin. Contando sulla complicità di Korhan (Erkan Avcı) – che si stabilità a casa sua dopo aver tentato il suicidio – e di Riza, l’uomo entrerà in possesso di un filmato in cui il Korludağ ammetterà di aver inscenato l’incedente d’auto del padre Hasan (Ali Pinar) per coprire l’omicidio compiuto dalla giovanissima Adalet (Nihan Büyükağaç).

A quel punto, Alemdaroğlu, piuttosto che denunciarlo, costringerà col ricatto Tahsin a cedergli tutte le sue azioni dell’azienda che gestisce, convertendosi di fatto nell’azionista maggioritario.

Un vero e proprio stratagemma che, neanche a dirlo, farà andare su tutte le furie Sühan, la quale dirà a Cesur di aver divorziato da lui non per colpa del padre ma semplicemente perché ormai utilizza i suoi stessi mezzi sporchi. Uno scontro che si concluderà quando la donna perderà improvvisamene i sensi e si renderà necessario una visita d’urgenza in ospedale.

Da un lato Sühan confesserà quindi a Korhan di essere incinta, dall’altro continuerà a nascondere la “novità” a Cesur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.