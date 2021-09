Al via lunedì 20 settembre su Rai 1 la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tratta dai fortunati romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista l’attore romano Alessandro Gassmann nei panni di Giuseppe Lojacono, il tormentato investigatore a capo del Commissariato di Pizzofalcone di Napoli.

Un terzo capitolo molto atteso per il poliziesco co-prodotto da Rai Fiction e Clemart, che arriva a tre anni dal finale esplosivo della seconda stagione, durante il quale il pubblico è rimasto scioccato di fronte alla devastante esplosione di un’auto parcheggiata davanti al ristorante di Letizia (proprio mentre tutti i protagonisti festeggiavano insieme la chiusura di un caso che aveva messo in dubbio, ancora una volta, l’onestà dell’ispettore).

Chi si nasconde dietro all’attentato? E, soprattutto, ci saranno vittime? Domande che troveranno risposta nei nuovi sei episodi del terzo atto durante i quali per Lojacono e la sua squadra inizia una pericolosa corsa contro il tempo per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e arrivare finalmente a scoprire il colpevole.

Ma, oltre a fare i conti con i sensi di colpa e i malumori post-bomba che potrebbero mettere a rischio l’equilibrio della sua squadra, Lojacono dovrà anche accogliere tra i “bastardi” un nuovo componente: il commissario Elsa Martini (Maria Vera Ratti), appena scagionata da una gravissima accusa.

Insomma, si prospetta una nuova stagione davvero intensa per i protagonisti dell’amatissimo poliziesco ambientato in una Napoli di struggente bellezza meravigliosamente illustrata dall’ottima fotografia della fiction, grazie alla quale è possibile ammirare le beltà e l’avvenenza del capoluogo campano.

Il cast è diretto dalla regista Monica Vullo, che succede a Carlo Carlei (prima stagione) e ad Alessandro D’Alatri (seconda stagione) e vede, oltre al protagonista Alessandro Gassmann, il ritorno in scena di Carolina Crescentini, Tosca d’Aquino, Serena Iansiti, Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Simona Tabasco, Gianfelice Imparato, Gioia Spaziani, Matteo Martari, Maria Vera Ratti e Gennaro Silvestro.

L’appuntamento con la prima puntata della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone è dunque per lunedì 20 settembre, in prima serata su Rai 1. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.