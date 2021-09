IL PARADISO DELLE SIGNORE 6: lunedì 20 settembre inizia prima, occhio all’orario

È partita bene la sesta stagione de Il paradiso delle signore. La nuova annata della fiction daily di Rai 1 è iniziata con ascolti sempre superiori al 16% di share, ottimi se si tiene conto soprattutto che siamo alle prime puntate. C’è da dire peraltro che il nuovo ciclo – ve ne sarete già accorti – prevede un parziale rinnovamento delle storie e dei personaggi, con nuovi arrivi e ritorni di cui per ora abbiamo avuto solo un “assaggio” e che si delineeranno meglio nelle prossime settimane.

A proposito del Paradiso c’è da registrare una modifica sull’orario che riguarda l’episodio previsto per lunedì 20 settembre: il programma inizierà con un po’ di anticipo, ovvero alle 15,20 anziché alle 15,55.

La variazione, che riguarda esclusivamente la puntata del giorno 20, è dovuta alla messa in onda (a partire dalle 16,35) di un appuntamento speciale che su Rai 1 si rinnova annualmente: in diretta dall’istituto onnicomprensivo Tecnico Trasporti Logistica Nautico e Aeronautico di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), sarà trasmesso Tutti a scuola, l’evento che simbolicamente dà il via al nuovo anno scolastico con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi.

Nonostante lo spostamento d’orario, vi consigliamo di non perdere l’episodio di lunedì del Paradiso delle signore, visto che sarà quello in cui entra in scena una nuova protagonista: si tratta dell’attrice Lucrezia Massari, che interpreta Flora Gentile Ravasi (la figlia del defunto Achille, destinata probabilmente ad avere un ruolo importante anche al grande magazzino).

