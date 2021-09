Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova coppia, ma non sarà tutto oro quello che luccica. Nel giro di poco tempo, sarà infatti chiaro che la povera Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda Yildiz (Hande Ercel), non può affatto fidarsi di Alexander Zucco (Hakan Karahan), lo chef italiano di cui si è innamorata. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Alexander e Ayfer sono una coppia

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Ayfer e Alexander inizieranno una relazione durante i due mesi che Serkan Bolat (Kerem Bursin) passerà lontano dalla Turchia in seguito alla caduta di un aereo su cui stava volando. Appena l’architetto tornerà a casa, privo della memoria del suo ultimo anno, Zucco calcherà dunque la mano con la sua fidanzata e le farà più volte presente che non ha più scuse per non rivelare sia a Eda e sia a tutti gli altri che stanno insieme.

Dopo vari rifiuti, Ayfer accetterà dunque di rivelare ad Aydan (Neslihan Yeldan) che Alexander è il suo compagno e, qualche giorno dopo, farà lo stesso con Eda, anche se la ragazza la stupirà dicendole che si era già accorta da diverso tempo della loro relazione. Di lì a poco, la storyline prenderà però una piega alquanto particolare…

Love Is In The Air, trame: Ayfer sospetta che Alexander abbia altre amanti

Eh sì: durante un pomeriggio passato in un centro estetico, in cui sarà presente anche Aydan, Ayfer si troverà ad apprendere che l’anno prima Alexander aveva avviato una relazione con Daria, una componente del circolo delle donne benestanti di cui la Bolat Senior è presidentessa. Inconsapevole del fatto che la Yildiz è la nuova compagna dello chef, la stessa Daria parlerà malissimo di Zucco, sottolineando che l’ha lasciata di punto in bianco il giorno di San Valentino poiché era solito dare il via a diverse relazioni in contemporanea.

Visto che proprio in quel giorno cadrà la stessa festività, Ayfer comincerà dunque a temere che Alexander la stia tradendo e, come se non bastasse, penserà che l’uomo le darà buca e decida all’ultimo minuto di non trascorrere insieme a lei una notte lontana da Istanbul. C’è da dire che le preoccupazioni della donna spariranno quando lo chef si presenterà all’appuntamento, ma poi la trama si complicherà proprio al ritorno della coppia a Istanbul…

Love Is In The Air, spoiler: Alexander corteggia anche Aydan!

Possiamo infatti anticiparvi che Alexander si renderà conto del fatto che anche Aydan ha un debole per lui e, in più di un’occasione, la inviterà a cena, precisando che sta pensando di interrompere la sua relazione con Ayfer a causa della poca fiducia mostrata dalla donna nei suoi riguardi. Ovviamente, il cuoco non avrà alcuna intenzione di lasciare la zia di Eda, ma al tempo stesso vorrà intrattenersi anche con Aydan.

Insomma, proprio come asserirà tra sé e sé, Alexander sarà abbastanza contento del suo essere latin lover… ma per quanto potrà tenere il piede in due scarpe? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

