In ogni soap che si rispetti, i più grandi fraintendimenti avvengono in una sola maniera: origliando per caso una conversazione. È questo ciò che accadrà a Engin Sezgin (Anıl İlter) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. L’uomo crederà infatti che la moglie Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) sia in attesa del loro primo figlio e deciderà di prepararle una sorpresa. Tutto però sarà frutto di un gigantesco equivoco…

Love Is In The Air, news: Engin ascolta una conversazione telefonica di Piril e…

Le anticipazioni segnalano che la divertente storyline partirà quando, a due mesi dal suo incidente aereo che gli avrà procurato una perdita di memoria, Serkan Bolat (Kerem Bursin) deciderà di ritornare a Istanbul insieme a Selin (Bige Onal). Ovviamente, Engin sarà al settimo cielo per il ritorno a casa del suo migliore amico, visto che non avrà mai creduto fino in fondo alla possibilità che potesse essere morto.

In preda alla più completa gioia, l’uomo non darà dunque tanto peso al suo lavoro e deciderà di salire nell’ufficio di Piril in modo tale da intrattenere una conversazione con lei. A quel punto, Engin si troverà ad ascoltare per caso una conversazione telefonica, dove la moglie dirà all’interlocutrice che non sa come comunicare al suo amato che presto la loro famiglia si allargherà. Date quelle parole, l’architetto crederà dunque che Piril sia incinta, ma in realtà la donna stava semplicemente ventilando l’ipotesi di… adottare un gattino!

Love Is In The Air, trame: Engin crede che Piril aspetti un bambino!

Occhio dunque ai successivi risvolti della storia: certo che entro nove mesi diventerà padre, Engin comincerà a preoccuparsi a dismisura per le condizioni di salute di Piril e, oltre a farle presente che deve mangiare in maniera più regolare, la rimprovererà quando si renderà conto del fatto che sta troppo tempo in piedi. Neanche a dirlo, la donna non capirà la ragione del nuovo atteggiamento assunto dal marito, ma almeno per ora si limiterà a rispettare i suoi consigli.

Una situazione a dir poco surreale e che rischierà di complicarsi quando Aydan (Neslihan Yeldan) penserà di organizzare una festa per dare formalmente il benvenuto al “redivivo” Serkan. Una mossa che la signora Bolat utilizzerà anche per far sì che il figlio, privo dei ricordi del suo ultimo anno di vita, possa avere qualche flashback della sua storia d’amore con Eda (Hande Ercel).

Love Is In The Air, spoiler: Engin chiede aiuto a Deniz per fare una sorpresa a Piril

Visto l’imminente party, Engin penserà dunque di fare una sorpresa a Piril per festeggiare il fatto che diventeranno genitori. Per avere maggiori idee sul da farsi, l’uomo si metterà così in contatto con Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), negoziante e vecchio amico di Eda, per capire se possa aiutarlo in qualche modo a portare avanti l’impresa che si è prefissato.

Non resta dunque che attendere i prossimi eventi della telenovela turca per capire come reagirà Engin appena capirà di avere frainteso tutto quanto…