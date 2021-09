Bellissima notizia per Engin Sezgin (Anil Iter). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’uomo scoprirà infatti che la moglie Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) è in attesa del loro primo figlio e sarà letteralmente al settimo cielo. Sia prima e sia dopo l’annuncio non mancheranno però divertenti fraintendimenti…

Love Is In The Air, news: Engin crede che Piril sia incinta…

Se avete dato uno sguardo ai nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che la storyline partirà dal momento in cui Engin origlierà una conversazione telefonica di Piril, durante la quale la donna parlerà con un’amica della possibilità di adottare un gattino. Dato che il dialogo verrà ascoltato a metà, l’architetto fraintenderà tutto quanto e crederà che, entro nove mesi, diventerà padre.

A quel punto, Engin vorrà fare ad ogni costo una sorpresa alla sua amata e chiederà a Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), proprietario di una caffetteria e ideatore di mobili, di costruire una culla in legno per il nascituro. Attraverso una serie di equivoci, l’uomo continuerà dunque a credere erroneamente che Piril sia incinta e finirà per venire sbugiardato dalla moglie!

Eh sì, Engin deciderà di dare l’annuncio della gravidanza nel corso di una festa organizzata da Aydan (Neslihan Yeldan) per dare il bentornato a Serkan (Kerem Bursin), dopo i due mesi in cui quest’ultimo è stato lontano della Turchia per via della caduta dell’elicottero in cui è rimasto coinvolto.

Love Is In The Air, spoiler: stavolta Piril è davvero incinta!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che Piril sosterrà che, prima di mettere su famiglia, è necessario che trovino un equilibro come coppia per capire se ci sia lo spazio e la maturità adeguata per crescere un bambino, Engin ascolterà un consiglio di Deniz ed utilizzerà la psicologia inversa per far venire alla donna la voglia di maternità. In pratica, l’uomo inizierà a mostrarsi sdegnato ogni volta che un bambino sarà nelle vicinanze e sottolineerà a Piril che è giusto pensare soltanto a se stessi e non ad un piccolino a cui badare.

Peccato però che, in concomitanza a questa “tattica”, Piril avvertirà delle nausee frequenti e improvvise, tant’è che la segretaria Leyla (İlkyaz Arslan) penserà, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, che la socia dell’Art Life sia davvero incinta. E i suoi dubbi verranno proprio confermati quando Piril comunicherà a Engin di essere in attesa nel bel mezzo una presentazione di un progetto di Eda (Hande Ercel). Una dichiarazione che avverrà lo stesso giorno in cui la Yildiz darà il via al suo fidanzamento falso con Deniz per fare ingelosire lo smemorato Serkan…

Love Is In The Air, trame: Engin trascura Piril e pensa soltanto al bambino!

Ma come reagirà Engin alla notizia che, stavolta per davvero, sta per diventare padre? Come facilmente prevedibile, avrà un atteggiamento decisamente protettivo per la salute del bimbo e finirà per dimenticarsi delle esigenze di Piril. Tutto sarà dunque destinato a peggiorare inesorabilmente quando l’architetto non si ricorderà di San Valentino… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.