Come ricordarsi di Eda Yildiz (Hande Ercel)? Riprovando a baciarla. È questo l’escamotage che utilizzerà lo smemorato Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air per cercare di recuperare la memoria e, di conseguenza, i ricordi della sua storia d’amore con la ragazza. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Love Is In The Air, news: Serkan non smette di pensare a Eda

Le anticipazioni segnalano che Eda farà di tutto per far riaffiorare i ricordi al Bolat, svaniti in seguito alla caduta dell’aereo avvenuta il giorno in cui avrebbero dovuto sposarsi. Nonostante il ritorno di Selin (Bige Onal), che avvierà nuovamente una relazione con Serkan, la Yildiz non si arrenderà di fronte alle molteplici difficoltà e farà credere al suo “ex” che sta per contrarre matrimonio con Deniz Sarachan (Sarp Can Koroglu). Quest’ultimo a sua volta sarà innamorato di lei e – fingendo di aiutarla – stringerà un’alleanza con Selin per separarla per sempre dal bell’architetto.

Tuttavia, nonostante tutte le manovre che si svilupperanno contro di loro, ad un certo punto Serkan capirà che non può fare a meno di pensare ad Eda e parlerà apertamente dei suoi dubbi all’amico Engin (Anil Ilter). Per via di tale dialogo, Bolat arriverà dunque alla conclusione che deve fare il possibile per far svanire l’amnesia e chiederà a Melo (Elçin Afacan) di aiutarlo ad organizzare una cena a sorpresa per la Yildiz.

Love Is In The Air, trame: Ceren “sbugiarda” Eda con Serkan

Prima di recarsi all’incontro, Serkan dovrà affrontare due imprevisti: nel primo caso, Selin si presenterà all’improvviso nella sua abitazione e dovrà mentirle per levarsela di torno il più in fretta possibile. Subito dopo, l’uomo accoglierà in casa anche l’avvocatessa Ceren Basar (Melis Dongel) che, a causa del suo bipolarismo, lo metterà al corrente di un “segreto” mandato avanti da Eda.

Eh sì: dopo l’ennesimo rifiuto di Deniz, che le dirà a chiare lettere che non potrà mai amarla perché il suo cuore è occupato dalla Yildiz, la gelosissima e ormai incontrollabile Ceren agirà di impulso e spiffererà a Serkan che Eda ha soltanto finto di fidanzarsi con Deniz per innescare la sua gelosia. Un discorso durante il quale la donna, ormai in preda alla follia, dirà che Eda è disposta a passare sopra tutto e tutti pur di perseguire i suoi fini. Questo però non farà desistere Bolat dal suo scopo…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan bacia Eda ma…

In tal senso, vi anticipiamo infatti che Serkan andrà nel ristorante dove Melo avrà portato Eda e non esiterà a baciarla sulle labbra appena se la ritroverà davanti. In ogni caso, il nostro protagonista verrà prontamente schiaffeggiato da Eda quando asserirà che le ha dato un bacio nella speranza di far riemergere in lui l’anno della vita che ha completamente dimenticato. Tali parole feriranno la Yildiz nell’istante in cui Bolat le dirà… di non avere ricordato nulla!

C’è da dire che l’incontro terminerà in fretta per via di qualcosa che succederà a Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan), collegato al presunto omicidio dello chef Alexander Zucco (Hakan Karahan). Comunque sia, vi sveliamo inoltre che la cena “saltata” non resterà segreta a Selin, che seguirà Serkan e scoprirà che ha incontrato Eda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.