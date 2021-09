LUCE DEI TUOI OCCHI: i personaggi della fiction di Canale 5

Anna Valle è una delle attrici più amate della fiction italiana. Nella scorsa stagione l’abbiamo vista su Rai 1 nel ruolo di una donna pronta a tutto per difendere la sua famiglia e adesso, invece, per Canale 5 diventa una madre coraggio alla disperata ricerca della verità su sua figlia. Sarà la sua Emma Conti – protagonista della nuova serie in sei puntate Luce dei tuoi occhi, in onda da mercoledì 22 settembre in prima serata – a regalare al pubblico dell’ammiraglia Mediaset una storia straordinaria e ricca di luci e ombre nella quale oltre alla Valle, troviamo un altro attore molto amato: Giuseppe Zeno. In questo post, conosciamo tutti i personaggi principali della nuova fiction Mediaset.

Emma Conti (Anna Valle) è una ballerina e coreografa di successo internazionale che vive a New York fin da quando era una ragazzina. Dietro al suo sorriso nasconde un dolore che si porta dietro da troppo tempo: a soli sedici anni ha dato alla luce una bambina (avuta dal fidanzatino Davide), che purtroppo è morta poco dopo la nascita. Un giorno, però, una lettera anonima insinua nella donna un dubbio: Alice, la sua piccola bambina, sarebbe ancora viva e si troverebbe a Vicenza, nella scuola di danza fondata da sua madre dove lei ha studiato per diventare ballerina. Una notizia scioccante che riapre una vecchia ferita, un passato doloroso dal cui Emma ha cercato di sfuggire fin dalla sua partenza per gli Stati Uniti. Determinata a scoprire la verità, la protagonista decide di tornare nella sua città natale (ottenendo un posto di insegnante proprio in quell’Accademia), per far luce sull’alone di mistero che aleggia su sua figlia…

Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), insegnante di fisica in un liceo di Vincenza, è il padre di Miranda, una delle allieve dell’accademia di danza dove insegna Emma. L’uomo diventerà un grande supporto per le complicate indagini della protagonista e a poco a poco i due diventeranno sempre più intimi.

Miranda (Gea dall’Orto) è la figlia di Enrico Leoni. Apparentemente sicura di sé, la ragazza sogna di diventare una famosa étoile e di viaggiare per il mondo. La ragazza, però, nasconde un grande dolore: la morte della madre a cui era molto legata. Una tragedia che l’ha segnata profondamente e che incide molto anche nel rapporto fra lei e suo padre.

Marta (Paola Sambo) e Alberto (Giancarlo Previati) sono i nonni materni di Miranda, la figlia di Enrico Leoni. Lei è un’elegante e disinvolta signora un po’ malinconica, mentre lui è ex ginecologo apparentemente arrogante.

L’elegante e austera Paola Conti (Paola Pitagora) è la madre di Emma. Come sua figlia, ha dedicato tutta la vita alla danza, prima come ballerina e poi come maestra e fondatrice dell’Accademia di danza. Dal carattere freddo e impostato, dietro all’apparente distacco cela un amore profondo per sua figlia Emma e ha sofferto moltissimo per la morte prematura della sua nipotina.

Roberto Conti (Luca Bastianello) è il fratello di Emma, amministratore dell’accademia di danza. Come sua madre Paola, anche lui ha un carattere riservato e controllato ma è molto legato a sua sorella. Innamorato di sua moglie Azzurra, Roberto oltre alla gestione dell’Accademia dedica tutto se stesso alla sua famiglia.

Azzurra (Francesca Beggio) è entrata nella famiglia Conti sposando Roberto. Da ragazza era la migliore amica di Emma, un’amicizia che si basava sulla passione comune per la danza (anche se lei era meno brava e brillante di Emma). Il costante confronto con la protagonista la faceva molto soffrire nonostante il grande affetto che le univa. Il ritorno a casa di Emma rischia però di distruggere tutti gli equilibri che ha così faticosamente raggiunto.

Davide (Bernardo Casertano) è l’ex fidanzato di Emma nonché padre di Alicia. Lavora come Assessore alla cultura di Vicenza e da pochi mesi ha avuto un figlio, Matteo; il bambino è nato dalla sua relazione con Luisa, poliziotta e madre di Anita, una delle allieve dell’Accademia. L’incontro con Emma anche per lui non sarà affatto facile.

Martina Leoni (Linda Pani) è una ragazza privilegiata che vive nel lusso grazie ai soldi del padre, Aurelio Fontana, ricco gioielliere e sponsor della scuola. Dietro al suo carattere spigoloso e snob, si nasconde una ragazza di buonsenso e bisognosa di affetto. La sua migliore amica è Alessia, con la quale condivide una vita lussureggiante. Emma la include nel gruppo delle ballerine, perché, vista la sua data di nascita, potrebbe anche essere sua figlia.

Alessia (Stella Maya Epifani) originaria del Sudamerica, è stata adottata quando aveva due anni da una famiglia molto ricca. Per le sue origini non può essere Alice, però Emma la inserisce lo stesso nel gruppo di ballerine perché piace molto ad Azzurra (la moglie di suo fratello) e anche perché è una bravissima danzatrice.

Anche Anita (Sabrina Martina) è una brava ballerina dell’Accademia di danza di Vicenza. Dal carattere preciso, educato e altruista, è sempre pronta a dare una mano alle amiche. È fidanzata con Alessandro, un ragazzo che crede di amare, ma in realtà non è capace di stare da sola. Sua madre Luisa è legata a Davide, un uomo a cui lei vuole bene come a un padre.

L’insicura Sofia (Rebecca Antonaci) è la figlia di Luigi e Antonella, i gestori del bar dell’accademia che la amano tantissimo. La sua fisicità non è proprio quella di una ballerina classica, proprio per questo fatica ad accettarsi. È innamorata di Luca, ma non trova il coraggio per dichiararsi perché non si sente alla sua altezza. Balla per stare con le sue amiche, ma soprattutto spera che attraverso la danza riesca a superare i suoi complessi.

Il gruppo delle ballerine è capitanato da Valentina (Elisa Visari), una ragazza bella e intraprendente dal look casual; si diverte a flirtare con il prof Enrico Leoni, che ha preso lei e il fratello Luca sotto la sua ala. Dal passato difficile (lei e Luca hanno sempre vissuto in case-famiglia) balla per diventare ricca e riscattarsi da un’infanzia difficile.

