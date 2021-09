La determinazione ed il cinismo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) stanno per fare una nuova vittima… anzi due! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la sete di vendetta della dark lady nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finirà infatti per coinvolgere (loro malgrado) altri due personaggi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane sostiene Rosalie contro Christoph

Proprio in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore abbiamo assistito all’inizio dell’avventura politica di Christoph, da poco candidatosi come nuovo consigliere regionale. Un’avventura che lo porterà scontrarsi con una rivale inaspettata…

Ispirata dall’idea di Saalfeld, infatti, anche Rosalie Engel (Natalie Alison) ha deciso di buttarsi in questa avventura, sfidando l’albergatore in una campagna elettorale sorprendente. La donna, però, non sarà sola…

Pronta a tutto pur di ostacolare il suo nemico giurato, Ariane appoggerà infatti la candidatura di Rosalie, tentando di boicottare in ogni modo la campagna elettorale di Christoph. Sarà così che la Kalenberg invierà alla stampa informazioni scottanti sull’albergatore usando il cellulare di Selina (Katja Rosin).

In questo modo la dark lady spererà sia di screditare l’uomo, sia di allontanarlo dall’amica. Peccato solo che quest’ultima intuirà la verità, costringendo Ariane a correre ai ripari…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si provoca uno shock anafilattico

Dovendo trovare un capro espiatorio credibile, la Kalenberg capirà che la sua unica chance è fare in modo che Rosalie si assuma la colpa di quella telefonata. Per costringerla ad assumersi la colpa di qualcosa che non ha commesso, però, Ariane avrà bisogno di un’arma di ricatto.

Dopo aver capito che il punto debole della sua “alleata” è Michael (Erich Altenkopf), la dark lady ordirà un perfido piano: far credere che il medico le abbia prescritto dei farmaci dannosi per la sua salute per poi usare le prove come arma di ricatto.

Sarà così che Ariane si farà prescrivere delle medicine da Niederbühl per poi autoprovocarsi uno shock anafilattico. La situazione, però, rischierà di sfuggirle di mano…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane ricatta Rosalie

Se la Kalenberg pensava di dover affrontare solo dei lievi disturbi, la sua reazione alle medicine sarà invece peggiore del previsto. Lo shock anafilattico, infatti, non solo la colpirà con più violenza del previsto… ma accadrà mentre la donna si troverà chiusa in ascensore!

Per la dark lady le cose si metteranno dunque davvero male, ma alla fine il peggio verrà scongiurato grazie all’intervento di Erik (Sven Waasner). Superato lo spavento, Ariane si troverà nelle mani un’arma di ricatto potentissima nei confronti di Rosalie: se la Kalenberg denunciasse Michael, infatti, ne distruggerebbe la carriera!

Non vedendo altra via d’uscita, Rosalie si piegherà dunque al ricatto di Ariane, assumendosi la colpa della denuncia alla stampa. L’accaduto, però, segnerà profondamente la Engel, tanto da portarla a decidere di ritirare la propria candidatura. Un’opzione che la Kalenberg non potrà permettere…

Una volta scoperte le intenzioni di Rosalie, infatti, Ariane la “riporterà alla ragione”, ricordandole di poter distruggere Michael in qualunque momento. E a quel punto la Engel capirà di essere in trappola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

