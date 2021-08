Un’alleanza davvero inaspettata sta per sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la dark lady della soap Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) unirà infatti le forze con uno dei personaggi più amati: Rosalie Engel (Natalie Alison). E a farne le spese sarà ancora una volta Christoph Saalfeld (Dieter Bach)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie e Christoph rivali in politica

In queste diciassette stagioni di Tempesta d’amore abbiamo assistito principalmente a due tipi di battaglie: quelle sentimentali e quelle per il controllo del Fürstenhof. Tra qualche mese, però, scoppierà una nuova guerra in un campo assolutamente inedito… quello della politica!

Tutto inizierà quando Selina (Katja Rosin) consiglierà a Christoph di buttarsi in una nuova avventura professionale: candidarsi come nuovo consigliere regionale! Una sfida che l’albergatore accoglierà con entusiasmo, finendo per contagiare anche personaggi insospettati…

Alla ricerca di nuovi stimoli, Rosalie deciderà infatti a sorpresa di prendere ispirazione da Saalfeld e tentare la carriera politica, sfidando l’uomo alle elezioni regionali. E la situazione si complicherà ulteriormente quando nell’equazione si inserirà Ariane…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane aiuta Rosalie a sconfiggere Christoph

La prospettiva di vedere il suo nemico giurato in una posizione di influenza politica sarà infatti intollerabile per la Kalenberg, che proverà a boicottare in ogni modo possibile la vittoria di Christoph alle elezioni.

Il primo tentativo consisterà nel rivelare a Selina che l’uomo ha corrotto il terapeuta da cui Ariane si è recata per curarsi dalla propria rabbia nei confronti dell’albergatore. Come sappiamo, in realtà si era trattata unicamente di una mossa per tenere buona l’amica, ma che tornerà comunque utile alla dark lady grazie alle prove dell’intromissione di Christoph nel suo processo di “guarigione”.

Esattamente come previsto, Selina rimarrà infatti sconvolta nello scoprire di cosa è stato capace il compagno, tanto da rinfacciare a quest’ultimo di non essere una persona adeguata a ricoprire un ruolo istituzionale. Per fermare Saalfeld ci vorrà però ben altro…

Di fronte alle altissime chance di elezione del nemico, Ariane capirà che la sua unica arma potrebbe essere l’improbabile rivale politica di Christoph: Rosalie! La Kalenberg offrirà dunque a quest’ultima il proprio sostegno in campagna elettorale, promettendole di portarla alla vittoria!

Sarà così che inizierà una guerra davvero inedita il cui esito ci terrà con il fiato sospeso fino alla fine.. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

