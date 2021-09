Il dolore per la morte improvvisa del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara) accentuerà l’insofferenza che Camino Pasamar (Aria Bedmar) sente nei riguardi della dispotica madre Felicia (Susana Soleto). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la ragazza metterà in guardia Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) sul conto della donna che l’ha messa al mondo…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE si sveglia dal coma ma ha perso la memoria!

Una Vita, news: ecco come morirà Ildefonso

Come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela iberica, Ildefonso deciderà di farla finita quando, a causa di una frase di troppo pronunciata da Anabel, tutti quanti scopriranno che è stato evirato in seguito ad un incidente avvenuto in guerra.

Dopo alcuni giorni in cui si saranno perse completamente le suetracce, il Cortes verrà infatti ritrovato, privo di vita poiché annegato, all’interno di un lago e Camino non avrà dubbi sul fatto che si sia tolto la vita.

Oltre ad avere dei sensi di colpa nei riguardi del marito, poiché non avrà fatto altro che pensare a Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) durante il loro breve matrimonio, Camino entrerà quindi nuovamente in rotta di collisione con Felicia per un motivo totalmente veniale…

Una Vita, trame: Felicia vuole che Camino accetti l’eredità di Ildefonso

Eh sì: la basi dello scontro si verranno a creare quando il Marchese de Los Pontones proporrà a Camino di entrare in possesso dell’eredità di Ildefonso, in quanto sua legittima moglie.

Ovviamente, la giovane Pasamar non vorrà prendere minimamente in considerazione tale ipotesi, poiché per lei sarebbe come portare avanti la farsa di un legame matrimoniale che non c’è mai stato, ma Felicia non sarà del suo stesso avviso e la spingerà ad accettare.

A quel punto, Camino si innervosirà ulteriormente e, oltre a ridimensionare la madre, asserirà che sta seriamente pensando di concludere i suoi giorni in convento. Questa prospettiva, fortunatamente, non convincerà nemmeno Anabel, che avrà modo di parlare da sola con la Pasamar. E sarà proprio in questa circostanza che la ragazza esprimerà parole di grande odio verso la madre…

Una Vita, spoiler: Camino mette in guardia Anabel sul conto di Felicia

Vi anticipiamo infatti che, di lì a poco, il discorso si sposterà sulla proposta matrimoniale che Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) avrà fatto a Felicia. Rassegnata e chiusa nel suo dolore, Camino inviterà Anabel a stare attenta alla ristoratrice e la etichetterà come una persona priva d’amore e capace soltanto di pensare al suo tornaconto, che prima o poi finirà per far soffrire il padre.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Insomma, sarà abbastanza chiaro che Camino ha perso la stima e la fiducia che riponeva nella sua mamma e, neanche a dirlo, il discorso spaventerà Anabel, che fino a quell’istante si era mostrata propositiva circa la possibile unione tra Marcos e Felicia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI