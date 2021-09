Tempo di cambiamenti al ristorante Nuovo Secolo XX. Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, l’arcigna Felicia Pasamar (Susana Soleto) deciderà infatti di disfarsi della sua attività di ristrutturazione, motivo per cui accetterà di venderla a Sabina Muñiz (Ana Goya). Una scelta che genererà diverse dinamiche nella telenovela…

Una Vita, news: arrivano Sabina, Roberto e Miguel

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che Sabina si presenterà a cena nel locale di Felicia accompagnata dal marito Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga). Fin da subito, i due mostreranno interesse per come la Pasamar gestisce il Nuovo Secolo XX, tant’è che pochi giorni dopo, tramite il nipote e avvocato Miguel (Pablo Carro), faranno arrivare alla donna una vera e propria offerta per comprare il ristorante.

Inizialmente, Felicia resterà scettica di fronte a tale prospettiva e non se la sentirà di accettare. Tuttavia, ciò che succederà alla figlia Camino (Aria Bedmar) le farà cambiare radicalmente prospettiva.

Una Vita, trame: la morte di Ildefonso fa cambiare idea a Felicia

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti su questo argomento, sapete che Camino dovrà affrontare la morte del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara), che si toglierà la vita quando tutta Acacias scoprirà che è stato evirato a causa di un attentato subito in guerra; tale scandalo si verrà a creare grazie ad una parola di troppo di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) nel corso di una festa organizzata da Marcos (Marcial Alvarez).

A quel punto, visto che Camino le rinfaccerà di non essere mai stata felice nel suo matrimonio perché in fondo non ha mai smesso di amare Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), Felicia si sentirà estremamente in colpa per tutto il dolore che avrà procurato a Camino e e cercherà delle nuove motivazioni per ricominciare.

E così, dopo aver fatto una misteriosa telefonata, la signora Pasamar si metterà in contatto con Miguel per dirgli che ha deciso di vendere il ristorante a Sabina!

Una Vita, spoiler: Felicia vende il ristorante a Sabina… e Roberto!

Il giorno successivo, Felicia stipulerà quindi un contratto di vendita con Sabina ma resterà attonita quando capirà che la donna è sposata con Roberto, un particolare – questo – di cui era stata mantenuta all’oscuro…

La Pasamar non comprenderà infatti per quale ragione la proprietà del locale sia stata trasferita completamente alla Muñiz e non all’Olmedo, ma Miguel giustificherà tutto dicendo che hanno dovuto agire in tale modo per “motivi amministrativi”.

E così gli abitanti di calle Acacias dovranno abituarsi ai nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX, che ovviamente nasconderanno dei segreti e saranno arrivati nel quartiere per un motivo ben preciso e assolutamente “non legale”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

