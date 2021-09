Che cosa succederà a Ildefonso Cortes (Cisco Lara) non appena Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) spiffererà a tutti i vicini di calle Acacias il suo oscuro segreto? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, visto che il ragazzo perderà persino l’appoggio del Marchese De Los Pontones (Max Hausmann), il suo adorato nonno…

Una Vita, news: ecco qual è il segreto di Ildefonso

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Camino Pasamar (Aria Bedmar) confesserà ad Anabel che non ha mai fatto l’amore con il marito e le parlerà dell’incidente che l’uomo ha subito in guerra (lo stesso che lo ha portato ad essere evirato, motivo per cui lui non può avere dei rapporti intimi con la sua sposa).

Da un lato Camino inviterà Anabel a mantenere il più oscuro riserbo sulla difficilissima situazione del marito, dall’altro la Bacigalupe finirà per non rispettare la promessa e, ubriaca, parlerà a tutti i residenti di calle Acacias dell’evirazione di Ildefonso nel corso di una festa organizzata dal padre Marcos (Marcial Alvarez).

Da quel momento, si apriranno per il povero giovane le porte dello scandalo…

Una Vita, trame: Felicia suggerisce a Camino di annullare le sue nozze con Ildefonso

Tutto questo, quindi, a quale risvolto porterà?

Come facilmente prevedibile, Felicia (Susana Soleto) andrà su tutte le furie non appena scoprirà che le parole di Anabel corrispondono alla verità. La ristoratrice andrà quindi dalla figlia in cerca di una spiegazione, ma la ragazza non sarà per niente “dolce” nei suoi riguardi e sottolineerà che la sua vita è un completo disastro soltanto perché l’ha allontanata da Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), l’unica persona che ha davvero amato.

E così, mentre Felicia cercherà di convincere invano Camino ad annullare il suo matrimonio perché non è mai stato consumato, la notizia dell’evirazione di Ildefonso si propagherà a macchia d’olio oltre il quartiere di Acacias, tant’è che ne verrà a conoscenza persino l’arcigno Marchese de Los Pontones…

Una Vita, spoiler: Il Marchese de Los Pontones schiaffeggia Ildefonso

Occhio dunque alla reazione dell’aristocratico: vi anticipiamo infatti che il nonno si presenterà da Ildefonso e lo schiaffeggerà per aver messo la sua famiglia in una posizione così sfavorevole.

A quel punto, il Marchese – che non era a conoscenza della problematica del giovane parente – inviterà il Cortes a fare ciò che è giusto, ossia liberare Camino da un matrimonio che non potrà mai essere tale.

In tal senso, Ildefonso parlerà quindi a cuore aperto con Camino la inviterà a lottare se è davvero Maite la persona che vuole al suo fianco. Dopo ciò, il ragazzo preparerà la sua divisa e la lascerà nel tavolo dell'abitazione prima di far perdere le tracce di sé…