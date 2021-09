Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro). Avvocato di professione, il giovane arriverà ad Acacias insieme ai nonni Roberto (Mikel Larrañaga) e Sabina (Ana Goya) e fin da subito concentrerà le sue attenzioni sull’impertinente Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FABIANA parla di MARCIA allo “smemorato” FELIPE

Una Vita, news: Roberto e Sabina comprano il ristorante di Felicia

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela sapete già che Miguel si ritroverà a passare tanto tempo nel quartiere, dal momento in cui Roberto e Sabina acquisteranno il ristorante Nuovo Secolo XX.

Per via della morte di Ildefonso (Cisco Lara) e dei conseguenti problemi che nasceranno con la figlia Camino (Aria Bedmar), Felicia Pasamar (Susana Soleto) penserà infatti di vedere la sua attività di ristorazione al fine di ripartire da zero e trasferirsi a Santander.

Per tale motivo la donna rifiuterà anche la proposta matrimoniale di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), anche se almeno nei primi tempi non potrà fare a meno di presentarsi al ristorante per capire come i coniugi Olmedo stiano gestendo tutto quanto. Almeno per ora, la Pasamar non noterà però il particolare ascendente che Miguel avrà nei riguardi di Anabel…

Una Vita, trame: Miguel comincia a corteggiare Anabel

Eh sì: dopo aver finto nel corso del loro primo incontro di averla scambiata per un’artista di Parigi, città dove ha conseguito la laurea in legge, Miguel darà il via ad un vero e proprio corteggiamento nei riguardi di Anabel, tant’è che attaccherà bottone con lei ogni volta che sarà nelle sue vicinanze.

Da un lato la Bacigalupe tenterà di non dare troppe rassicurazioni al giovane (anche se sarà chiaro che si sente per lo meno lusingata dalle sue continue attenzioni), dall’altro l’Olmedo persisterà nel suo intento e, in più di un’occasione, riuscirà a strappare un sorriso alla fanciulla, che ad un certo punto cederà…

Una Vita, spoiler: Anabel e Miguel, il primo bacio

In tal senso, vi consigliamo di ascoltare attentamente un dialogo tra Camino e Anabel. In una determinata giornata, la Bacigalupe si presenterà infatti a casa dell’amica e la metterà al corrente del fatto che ha preso l’iniziativa con Miguel e l’ha baciato.

Tale gesto sarà importante ma soltanto raccontato, perché le puntate in questione sono state girate nelle settimane successive al lockdown spagnolo imposto dal Covid.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tuttavia, possiamo anticiparvi che, col trascorrere degli episodi, il legame tra Anabel e Miguel si farà sempre più importante e non mancherà di riservare delle sorprese, sopratutto quando il passato della Bacigalupe tornerà a farsi vivo ad Acacias… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI