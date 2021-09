L’omicidio del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Con la complicità della domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) deciderà di sbarazzarsi dell’uomo, ma non tutto andrà esattamente come aveva preventivato…

Una Vita, trame: il piano di Genoveva e Laura contro Velasco

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Laura confesserà a Genoveva di aver cercato di uccidere più volte Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) su ordine di Velasco. L’inserviente specificherà infatti che si è piegata ai continui ricatti del legale perché temeva che quest’ultimo facesse del male sia a lei e sia alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillen).

A quel punto, la Salmeron deciderà che è arrivata l’ora di mettere fuori gioco Velasco e, per tenerlo buono, gli farà presente che Felipe – ancora ricoverato in ospedale dopo essere stato avvelenato dalla Alonso – sta per morire.

In quei precisi istanti, Velasco sembrerà credere alle parole di Genoveva, ma i suoi atteggiamenti saranno pochi chiari: ad esempio, aggancerà Laura nel vicolo di calle Acacias e, dopo averla intimorita dicendole di aver prelevato Lorenza dalla sua clinica, tenterà di strangolarla. In ogni caso, la menzogna dell’uomo verrà presto scoperta: su tutte le furie, la Alonso andrà dalla Salmeron e le farà presente ciò che Javier le ha detto; i conti però non torneranno, visto che sarà stata Genoveva a tirare fuori Lorenza dalla clinica (per evitare proprio che Velasco potesse farle del male!).

Una Vita, news: Velasco tenta di uccidere Genoveva!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Certa che Velasco voglia ingannarla, Genoveva agirà di impulso e darà appuntamento all’uomo per cena, lasciandogli intendere che è finalmente arrivata l’ora di consumare carnalmente il loro rapporto.

In realtà, la dark lady vorrà servire all’avvocato un cocktail avvelenato ma la macchinazione non andrà liscia, dato che la “vittima designata” si rifiuterà di bere l’alcolico servito da Genoveva e le dirà di versargli lo champagne che le ha portato come omaggio.

La Salmeron alla fine riuscirà ad avvelenare anche l’altra bibita, ma con un abile gioco Velasco le ordinerà di bere dal bicchiere che era destinato a lui. Appena Genoveva lascerà cadere a terra il suddetto bicchiere, il legale andrà su tutte le furie e inizierà con fare minaccioso a inseguirla con il bastone utilizzato per agitare il fuoco all’interno del caminetto.

Una Vita, spoiler: Laura uccide Velasco in difesa di Genoveva!

Quando Genoveva sembrerà avere la peggio, l’intervento provvidenziale di Laura (nascosta fino a quel momento) si rivelerà risolutivo: vi anticipiamo che la donna avvolgerà una pistola in un cuscino e sparerà un colpo alle spalle di Velasco, che dopo una lenta agonia esalerà il suo ultimo respiro. Insomma, anche se con qualche intoppo, le due donne andranno fino in fondo coi loro propositi omicidi.

Dopo ciò, Genoveva e Laura si disferanno del corpo di Velasco, deponendolo all’interno della bara che preleveranno alcuni scagnozzi, e si congederanno definitivamente l’una dall’altra. Ma il destino, in futuro, le farà rincontrare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

