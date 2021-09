In che modo Genoveva Salmeron (Clara Garrido) deciderà di “sbarazzarsi” del losco Javier Velasco (Alejandro Carro)? Ovviamente, ciò avverrà avviando un astuto piano che animerà le prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà…

Una Vita, news: Laura confessa a Genoveva il doppiogioco di Velasco

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nell’istante in cui la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) tenterà per l’ennesima volta di uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ricoverato ormai da diverso tempo – e senza ricordi degli ultimi dieci anni di vita – dopo che lei stessa lo avrà avvelenato su ordine di Velasco.

Quando – in procinto di soffocare Felipe – verrà beccata in flagrante da Genoveva, Laura non avrà altra scelta se non quella di ammettere che Velasco la sta ricattando da diverso tempo e che lei si piega ad ogni sua volontà soltanto perché ha paura che faccia del male alla sorella invalida Lorenza (Yarea Guillen). Neanche a dirlo, la Salmeron andrà su tutte le furie quando comprenderà che l’avvocato ha più volte tentato di far passare a miglior vita il marito ed agirà di conseguenza…

Una Vita, trame: Genoveva e Laura si accordano per eliminare Velasco

Eh sì: come abbiamo già avuto modo di segnalare, Genoveva capirà che è arrivata l’ora di liberarsi per sempre del “traditore” Velasco. Tuttavia, la macchinazione non potrà cominciare subito perché l’uomo lascerà la città per qualche giorno, ciò a suo dire per non destare sospetti in seguito alla “morte di Felipe” (in realtà mai avvenuta). Inconsapevole del fatto che l’inserviente non ha mai commesso l’omicidio, Velasco si presenterà dalla Salmeron soltanto dopo diversi giorni. Questo darà dunque alla donna una favorevole occasione per prenderlo in giro…

Una Vita, spoiler: Velasco crede che Felipe stia per morire!

Oltre a mostrarsi felice di averlo al suo fianco, tant’è che avrà un atteggiamento decisamente seducente, Genoveva comunicherà a Velasco che presto potranno vivere la loro “passione” perché Felipe sta per morire a causa di un improvviso peggioramento del suo status di salute. La Salmeron sottolineerà dunque a Javier che potrà finalmente concedersi a lui, non limitandosi a dargli dei baci, e brinderà al futuro decesso dell’Alvarez Hermoso.

A quel punto, Velasco riterrà che Laura abbia finalmente fatto ciò che le chiedeva da tempo e si preparerà a congratularsi con lei. Ma come reagirà appena comprenderà di essere stato preso in giro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

