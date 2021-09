UNA VITA: sospese le puntate del sabato sera su Rete 4

Per tutta l’estate (tranne pochissime eccezioni), la telenovela Una vita ci ha fatto compagnia non solo nel daytime di Canale 5 ma anche al sabato sera. Le puntate dei giorni successivi sono state infatti mandate in onda su Rete 4 proprio nel prime time del sabato, dando la possibilità ai fan di visionarle in anteprima rispetto alla rete ammiraglia.

Con l’inizio dei palinsesti autunnali, però, tutto ciò finisce: l’appuntamento in prima serata del sabato termina l’11 settembre, mentre dalla prossima settimana Rete 4 il sabato sera ci proporrà una selezione di film di 007.

Come avrete notato, noi nei nostri spazi dedicati alle anticipazioni giornaliere non abbiamo mai concesso in realtà tanto spazio a queste puntate serali, in quanto non concorrevano a un aumento reale degli episodi proposti settimanalmente: vi sarete accorti che si è appunto trattato di un semplice passaggio in anteprima, che vi ha dato per alcuni mesi la possibilità di assistere un po’ prima alle puntate che poi Canale 5 trasmetteva nei giorni immediatamente successivi.

Da ora in poi, comunque, Una vita sarà in onda esclusivamente dal lunedì al venerdì alle 14,10 e la domenica alle 14,20, mentre non ci sarà più al sabato pomeriggio in quanto dal 18 settembre riprende lo speciale di Amici. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

