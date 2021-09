Non ci sarà solo Nicole Andrea (ne abbiamo parlato QUI) come novità nella stagione di Uomini e donne che inizierà lunedì 13 settembre. Altri tre tronisti faranno parte della nuova edizione del programma, ecco chi sono:

Joele Milan è stato scelto dalla redazione per accomodarsi sul trono più famoso della televisione. Originario di un piccolo borgo della provincia di Venezia, Joele ha ventisei anni ed ha studiato in un istituto tecnico commerciale prima di decidere di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Grande appassionato di sport, in particolare di calcio e basket, il giovane ha subito una grave delusione d’amore che lo ha disincantato sulla reale bontà dei sentimenti. A convincere il ragazzo a partecipare a Uomini e Donne è stata la volontà di mettersi alle spalle una brutta storia per cercare di costruire qualcosa di duraturo insieme a una donna. Riuscirà a trovare l’amore all’interno del programma?

Il secondo tronista che il pubblico imparerà a conoscerà dal prossimo lunedì è Matteo, ventiquattrenne romano con alle spalle una storia difficile a causa di un’infanzia vissuta in ristrettezze economiche. Non è stata semplice la vita del nuovo cavaliere, che in passato ha tentato la professione di calciatore, salvo doverci rinunciare a causa della pandemia e ad alcuni infortuni che ne hanno compromesso la tenuta fisica. Una serie di sfortunate circostanze a cui si è aggiunta una situazione sentimentale con tanti dolori e poche gioie. L’ultima relazione di Matteo risale infatti a quasi tre anni fa e a suo dire non si è conclusa affatto bene, motivo per il quale ha deciso di sbarcare all’interno del dating show di Canale 5.

L’ultima tronista è invece Roberta, giovanissima studente universitaria cresciuta in una famiglia di sole donne. A quattordici la ragazza ha dovuto fare a meno del padre, lutto che ha segnato profondamente il suo percorso di crescita. Rimasta sola con la madre e le due sorelle, Roberta si è immediatamente rimboccata le maniche aiutando concretamente la sua famiglia continuando contemporaneamente a studiare per non perdere di vista i suoi obiettivi principali. E così, dopo essere diventata poco più che maggiorenne, la donna è pronta a essere protagonista anche nel salotto di Uomini e Donne, esperienza che senza dubbio le consentirà di maturare anche da un punto di vista sentimentale.

