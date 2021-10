Alessandra Mastronardi: la fiction su Carla Fracci su Rai 1 e quattro film al cinema

Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati e richiesti dello spettacolo italiano per via dei ruoli interpretati fin da giovanissima: Eva nella fiction di Canale 5 I Cesaroni, Roberta nella produzione Sky Romanzo Criminale e Alice Allevi, protagonista assoluta dell’apprezzatissima serie Rai L’Allieva, tre stagioni tratte dai romanzi di Alessia Gazzola. Proprio dopo il successo de L’Allieva 3, in molti si sono chiesti se fosse in cantiere una quarta stagione della popolare serie.

Va ricordato intanto che l’attrice è anche uno dei pochi volti italiani a vantare una notevole carriera internazionale: ha preso parte infatti a numerose produzioni internazionali come To Rome With Love, in cui è stata diretta da Woody Allen, Life, in cui ha recitato insieme a Robert Pattinson, oltre a film nostrani come L’ultima ruota del carro, per la regia di Giovanni Veronesi.

Importante anche il ruolo di coprotagonista nella seconda stagione della pluripremiata serie Netflix Master of None, e le miniserie (record Auditel) C’era una volta Studio Uno e Atelier Fontana – Le sorelle della moda. Sul versante Mediaset, oltre ai Cesaroni, è stata protagonista di Romeo e Giulietta, rivisitazione della celebre tragedia di William Shakespeare e Non smettere di sognare, con Roberto Farnesi.

Tra i suoi lavori più recenti figurano anche l’ultimo capitolo del kolossal I Medici, il documentario per Netflix Notte sul Pianeta Terra – cui ha prestato la voce come narratrice – e il film per il cinema Si muore solo da vivi.

Quale futuro dunque aspetta l’amatissima attrice dopo L’Allieva 3? Anche nella prossima stagione Alessandra Mastronardi sarà protagonista, in tv e al cinema: sono in uscita infatti numerosi progetti a cui ha preso parte negli ultimi mesi, tra cui il film tv Carla, biopic di Rai 1 dedicato alla leggendaria étoile Carla Fracci recentemente scomparsa, di cui la messa in onda è attesa per dicembre 2021.

“Carla”, in cui Alessandra Mastronardi interpreta proprio la Fracci, ripercorre gli eventi principali della vita delle celebre ballerina italiana: la difficile infanzia in una cornice di guerra, i primi passi nella danza alla Scuola della Scala, fino alla richiesta quasi impossibile dell’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev, che a soli cinque giorni dalla prima del balletto Lo Schiaccianoci di Cajkovskij le propone di interpretarlo da protagonista accanto a lui al Teatro alla Scala di Milano: una coreografia durissima per il fisico di Carla, ferma da oltre un anno per la nascita del figlio Francesco. Ma Nureyev non accetta un no come risposta e Carla non si tira indietro, ripercorrendo in quei cinque giorni tutte le prove del balletto e tutte quelle sostenute nell’arco della sua vita. Il film racconta la serietà, la disciplina e la tenacia di un’artista, ma soprattutto di una donna che – nonostante tutti le paventassero la fine della carriera per aver affrontato una gravidanza – ha scelto di non arrendersi alle difficoltà e continuare a lavorare.

Oltre alla tv, Alessandra Mastronardi ha ben quattro film in uscita al cinema nella prossima annata.

In The Unbearable Weight of Massive Talent, girato nel 2020 tra Dubrovnik e Budapest, recita al fianco di Nicolas Cage. La donna per me (regia di Marco Martani) la vede nel cast con Andrea Arcangeli, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo e Francesco Gabbani, quest’ultimo alla sua prima esperienza davanti alla cinepresa. About Us per la regia di Stefan Schwartz, con Ross McCall (compagno di vita della Mastronardi) e Allison Miller, è già uscito negli Stati Uniti e si attende in Europa. Infine in Altrimenti ci Arrabbiamo, reboot della celebre commedia cult del 1974 con i mitici Bud Spencer e Terence Hill, la Mastronardi interpreta Miriam, leader di una comunità di circensi con cui i protagonisti Carezza e Sorriso si uniranno in un’insolita alleanza. I due fratelli dovranno abbandonare i loro attriti per riprendersi la Dune Buggy del padre, sottrattagli da Torsillo (spregiudicato speculatore edilizio) e dal figlio Raniero. Non mancheranno inseguimenti e scazzottate, nel film che vanta anche la partecipazione di Alessandro Roja, Edoardo Pesce e Christian De Sica.

Tornando alla fiction italiana, va invece segnalato che la Mastronardi non reciterà nella serie Sandokan targata Luxvide, a differenza di quanto annunciato qualche mese fa da alcune testate. È stata l’attrice stessa, infatti, a smentire la sua partecipazione al progetto con protagonisti Luca Argentero e il sex symbol Can Yaman, le cui riprese sembra siano comunque rinviate al prossimo anno.

Per quanto riguarda un’eventuale quarta stagione de L’Allieva, invece, a inizio 2021 sia l’attrice che il coprotagonista Lino Guanciale hanno escluso un ritorno, ritenendo conclusa la materia narrativa dei loro personaggi.

C’è da dire però che proprio oggi, per la firma di Alessia Gazzola, esce in libreria il nono libro della saga di Alice Allevi: “La ragazza del Collegio” (edizioni Longanesi), che – a giudicare dalle anticipazioni diffuse proprio dall’autrice – andrà a esplorare la voglia di maternità del personaggio, argomento non ancora toccato dalla fiction che si è conclusa per ora con il matrimonio da fiaba al Gianicolo. Chissà che la nuova indagine del medico legale più famoso d’Italia non rimescoli le carte…

